鉅亨網新聞中心 2025-08-24 12:33

美國總統川普近日宣布，正在對「進口到美國的家具」展開重大關稅調查，為可能針對該行業加徵關稅做好準備。此舉立即引發市場震盪，多家家具零售商股價在紐約盤後交易中大幅下跌。

川普推動家具關稅調查！美國零售商股價重挫。(圖：Shutterstock)

川普於週五（22 日）在社交媒體發文指出：「在未來 50 天內，這項調查將完成，從其他國家進口的傢俱將被徵收關稅，稅率尚未確定。」他強調，此舉將重振美國本土的家具製造業。

‌



受消息影響，美國多家家具零售商股價重挫：

Wayfair(W-US) 一度下跌 10%

RH(RH-US) 下跌 9.9%

威廉所諾馬 (WSM-US) 下跌 6.7%

不過，川普並未具體說明調查如何進行。一名美國官員透露，該調查由美國商務部主導，屬於《貿易擴展法》第 232 條框架下的木材與木料調查一部分。該條款允許對被認定為「國家安全關鍵」的商品徵收關稅。

依據該法律，商務部長須在調查啟動後 270 天內提交結果。本次調查自 3 月 10 日開始，理論上最遲明年才會完成，但川普可能選擇提前作出決定。

川普的聲明顯示，被列入潛在關稅打擊名單的行業不斷擴大。美國商務部目前已在調查是否對製藥、半導體、飛機、關鍵礦物以及中型卡車等領域加徵關稅。

此外，川普政府於週四宣布，將對風能進口展開國安調查。川普長期批評風力發電，甚至指責風機破壞其在蘇格蘭高爾夫球場的景觀。