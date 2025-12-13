鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-13 14:40

泰國與柬埔寨邊境衝突再度升溫。就在美國總統川普宣稱已成功斡旋雙方達成停火協議的數小時後，泰國戰機仍於週六（13 日）對邊境目標發動空襲，顯示停火共識並未真正落實，戰火持續延燒。

泰國否認停火、戰機持續空襲柬埔寨邊境！川普斡旋再度受挫。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）週六在臉書發文強調，泰國將「持續執行軍事行動，直到我們的土地和人民不再受到傷害和威脅。」

美國方面，美國總統川普於週五（12 日）表示，他已與阿努廷及柬埔寨總理洪瑪內（Hun Manet）通話，雙方同意「停止所有射擊」，試圖再次促成泰柬邊境停火。

然而，阿努廷與洪瑪內在通話後的公開說法中，均未提及任何停火共識，泰方更直接否認停火存在。

阿努廷直言：「我要說清楚，我們今天早上的行動已經說明了一切。」對於衝突持續升高，白宮並未立即回應媒體的置評請求。

洪瑪內則於週六透過臉書發表聲明指出，柬埔寨仍依循今年 10 月的協議，持續尋求以和平方式解決爭端。

泰柬邊境衝突升級 重武器交火擴大

自本週一以來，泰國與柬埔寨在長達 817 公里的邊境多個地點爆發重武器交火，規模被視為自 7 月五天衝突以來最激烈的一次。

7 月，川普透過致電兩國領導人，成功暫時制止這場近年來最嚴重的邊境衝突。

泰國國防部發言人、海軍少將 Surasant Kongsiri 在記者會上指出，最新一輪衝突已擴及七個邊境府，並指控柬埔寨率先動用重武器，「迫使泰國必須採取反擊行動」。

對此，柬埔寨則反控泰軍於夜間攻擊橋樑與建築，並由海軍艦艇發射砲火，雙方各執一詞，責任歸屬仍難釐清。

地雷事件成停火破口 美國再度被點名介入

泰國上月在一名士兵遭地雷炸傷致殘後，宣布暫停原有停火安排，並指控柬埔寨新埋設地雷；柬埔寨方面則全面否認相關指控。

川普曾表示，導致泰國士兵受傷的「路邊炸彈」可能屬意外事件，但阿努廷嚴正駁斥，強調該事件「絕非路邊事故」。

值得注意的是，柬埔寨曾於 8 月提名川普角逐諾貝爾和平獎。隨著泰柬衝突再起，洪瑪內表示，已請求美國及擔任調停角色的馬來西亞，運用其情報蒐集能力，查證「在最新一輪交火中究竟是哪一方先開火」。