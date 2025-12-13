鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-13 13:10

美國加州與另外 19 個州於週五（12 日）提起訴訟，試圖阻止美國總統川普針對新申請的高技術外籍勞工 H-1B 簽證，加收高達 10 萬美元費用的政策。各州認為此舉不僅違法，也將對美國科技產業與人才引進造成重大衝擊。

根據《路透》報導，這起在波士頓聯邦法院提出的訴訟，至少是第三宗挑戰川普於今年 9 月宣布 H-1B 簽證新費用的法律行動。

相較之下，目前美國雇主申請 H-1B 簽證，通常僅需支付約 2,000 至 5,000 美元 的相關費用。

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）辦公室在聲明中指出，川普並無權力單方面設立如此高額的簽證費用，且該措施違反聯邦法律。依現行規定，美國移民機構僅能收取足以支付簽證行政成本的費用。

H-1B 簽證制度允許美國企業聘用具備專業技能的外籍人才，對科技產業尤為關鍵。許多大型科技公司總部設於加州，長期仰賴 H-1B 人才補足工程、人工智慧（AI）與軟體研發等關鍵人力缺口。

民主黨籍的邦塔警告，10 萬美元的高額費用將對教育、醫療等公共服務機構造成不必要的財務壓力，進一步惡化美國的人才與勞動力短缺問題，甚至可能迫使部分服務縮減。

此次加入訴訟的州，還包括紐約、麻薩諸塞、伊利諾、紐澤西與華盛頓州等。

針對其他相關訴訟，白宮先前回應指出，新費用屬於川普依法行使總統權限的結果，目的是防止企業濫用 H-1B 簽證制度。

長期反對 H-1B 及其他工作簽證的人士認為，相關制度經常被用來以較低薪資的外籍勞工取代美國本地勞工。

不過，多數科技企業與商業團體則反駁，H-1B 人才是美國維持科技競爭力、填補高技能人才缺口的關鍵。

全美最大的商業遊說團體美國商會（U.S. Chamber of Commerce），也已與多個工會、雇主及宗教團體分別提起訴訟，挑戰 H-1B 簽證新費用的合法性。華盛頓特區一名聯邦法官預計將於下週就商會提出的案件召開聽證會。

依據川普的行政命令，若雇主未支付 10 萬美元 H-1B 費用，新簽證獲准者將不得入境美國。不過，美國政府表示，該政策不適用於既有 H-1B 持有人，或是在 9 月 21 日之前已提出申請者。

川普在命令中援引聯邦移民法，主張總統有權限制「有損美國利益」的外國人入境。