印度、法國、義大利、瑞典等國宣布 暫停向美國寄送包裹

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-08-24 12:23

印度、法國、義大利、瑞典、挪威、比利時、西班牙等國宣布，暫停向美國寄送包裹。美國總統川普在 7 月 30 日簽署行政令，8 月 29 日起暫停對價值 800 美元及以下的進口包裹給予免稅待遇。

印度通信部發布周六（23 日）發布公告，稱印度將暫時停止向美國寄送包裹。

‌



義大利郵政公司在公告中表示，周六起正式暫停向美國寄送包裹，但可以繼續接收發往美國的不含貨物郵件。

法國郵政集團上周五宣布，受美國關稅政策影響，本月 25 日起將暫停向美國寄送包裹，價值低於 100 歐元的私人禮品包裹除外。

瑞典北歐郵政公司稱，由於適應美國最新關稅政策的時間很短，將暫時停止向美國發送包裹。

挪威郵政集團也表示，美國海關部門尚未澄清最新政策的細節，也未給出系統解決方案，歐洲多個郵政公司正要求美方解釋政策細節。

比利時郵政集團稱，暫停措施目前涉及包含貨物的包裹，暫不影響信件。