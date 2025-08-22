鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-22 12:10

在聯準會 (Fed) 主席鮑爾於傑克森霍爾的全球央行年會上發表關鍵演說前夕，美國金融市場出現明顯波動，此前漲勢強勁的成長型股票遭集中拋售，市場緊張情緒顯著升溫。專家指出，這一動向恐為後續更大規模的震盪埋下伏筆。

全球屏息以待！鮑爾今晚演說恐掀美股巨震 美銀：這場告別秀恐致這類股票大幅波動（圖：Shutterstock）

由堪薩斯城聯準銀行主辦的全球央行年會在周四 (21 日) 晚間正式開幕，這場匯聚全球央行決策者與市場觀察者的年度盛會，最受矚目的環節當屬鮑爾在當地時間周五 (22 日) 上午 10 點 (台灣時間晚上 10 點) 的演講。這很可能是他最後一次以 Fed 主席身份與會，他的發言被視為今年剩餘時間貨幣政策方向的重要指引。

‌



美銀分析師 Jill Carey Hall 在最新研究報告中表示，美股小型股恐面臨到劇烈波動風險。她指出，鮑爾演講內容將直接影響由中小型股組成的羅素 2000 指數短期走勢。

她認為，若釋放偏「鴿」的貨幣政策訊號，像是暗示更積極的降息節奏，羅素 2000 有望反彈，但若立場偏「鷹」，則可能加劇小型股近期跌勢。

目前，市場普遍預期，Fed 將在年底前實施兩次降息，這項預期已成為支撐小型股的重要邏輯。

值得注意的是，最新經濟數據的矛盾表現已大大影響市場對降息機率的判斷。儘管先前市場一度認為下月幾乎篤定降息，但芝商所 (CME)FedWatch 最新數據顯示，9 月降息機率已從一周前的近 100% 驟降至 75.5%。這種預期的快速調整，反映出投資人對 Fed 政策路徑的分歧正在擴大。

對於小型股的後市表現，分析師觀點亦呈分化。歷史數據顯示，在接近經濟衰退的降息週期中，小型股通常受惠於更強的利率 / 再融資風險敏感性而跑贏大型股，但在非經濟衰退時期，表現則較為複雜。

美國經濟是否正走向衰退目前並無定論，標普全球市場情報經濟主管 Ben Herzon 認為，儘管近期就業數據疲軟，但 2025 年美國經濟有望避免衰退

穆迪首席經濟學家 Mark Zandi 則指出，美國雖尚未陷入經濟衰退，但可能性很大。