2025-08-22

OpenAI 在一份法庭文件中表示，馬斯克曾拉攏 Meta 平台 (META-US) 執行長祖克柏，參與其主動收購 OpenAI 的競標。

法庭文件曝光！馬斯克曾邀祖克柏聯手收購OpenAI。(圖:shutterstock)

文件中指出，馬斯克將祖克柏列為他曾聯繫過、可能參與資助收購 ChatGPT 開發商的潛在對象之一。不過，祖克柏與 Meta 都沒有簽署意向書，也未參與這筆 974 億美元的收購計畫。OpenAI 董事會已於 2 月正式拒絕馬斯克的提案。

針對報導，馬斯克並未回應；Meta 拒絕置評；OpenAI 則拒絕就法院文件以外的內容多作評論。

馬斯克 10 年前與奧特曼共同創立 OpenAI，之後另創競爭公司 xAI。他一直與 OpenAI 糾纏於法律爭議，多次試圖阻止該公司轉型為傳統的營利企業。這位億萬富翁已對 OpenAI 提起兩宗訴訟，指控其偏離創始原則，並要求法院阻止其重組計畫。

有證據顯示，馬斯克曾悄悄試圖說服 OpenAI 的主要競爭對手之一，協助他收購該公司，這可能削弱他在法律上聲稱奧特曼與微軟的合作背離 OpenAI 公益使命的論點。

負責審理此案的法官先前已指出：「馬斯克試圖將 OpenAI 併入特斯拉或將其轉型為營利公司，這些行為與他對奧特曼和 OpenAI 的指控可能不一致，因此具有相關性。」