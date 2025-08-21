馬斯克被曝擱置「建黨計畫」本人回應：假新聞！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-08-21 09:17

《華爾街日報》披露，全球首富馬斯克悄然暫停啟動新黨「美國黨」（The America Party）的計畫，馬斯克對此回應道：「永遠不要認為《華爾街日報》說的任何話是真實的。」

在離開白宮、與美國總統川普決裂後，馬斯克提出要組建新政黨的計畫。（圖：Shutterstock）

今年 6 月，在離開白宮、與美國總統川普決裂後，馬斯克提出要組建新政黨的計畫，代表 80% 中間選民，他將新政黨命名為「美國黨」。

美國「大而美」法案是馬斯克和川普爆發衝突的根源，因為法案廢除了美國前總統拜登時期的電動車補貼政策。

然而，據《華爾街日報》周二報導，消息人士透露，馬斯克已放緩成立新政黨的計畫，以便專注於麾下公司營運。

此外，馬斯克也不願激怒共和黨高層，並考慮在 2028 年總統大選中支持現任美國副總統范斯。

馬斯克的盟友表示，這位億萬富翁尚未正式排除創建新政黨的可能性，隨著期中選舉臨近，他或許會改變主意。

不過，馬斯克周三在社交媒體平台 X 上回應：「《華爾街日報》說的任何事情都不應被認為是真的。」

根據美國憲法，川普無法再參選第三個總統任期。此前民調顯示，范斯是共和黨黨內明顯領先者，但最新調查則顯示，范斯在對陣民主黨熱門人選紐森或布蒂吉格時可能落敗。