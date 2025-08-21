馬斯克：特斯拉六人座版Model Y 可能永遠不會在美國上市

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-08-21 07:58

‌



美國電動車大廠特斯拉（Tesla）(TSLA-US) 執行長馬斯克周三（20 日）表示，旗下全新六人座版 Model Y（Model Y L）可能永遠不會在美國上市。

特斯拉六人座版Model Y可能永遠不會在美國上市。（圖：Shutterstock）

Model Y L 新增了可折疊的第三排座椅、電動扶手等配置，已於周二在中國開售，起售價為 33.9 萬人民幣（4.72 萬美元）。

‌



馬斯克周三在社交媒體平台 X 上寫道：「這款 Model Y 車型在美國的生產，要到明年年底才會啟動。考慮到美國自動駕駛的發展，它甚至可能永遠不會生產。」

特斯拉在美國市場越來越專注於無人計程車（Robotaxi）和網約車業務，該公司於今年 6 月在德州奧斯汀市開始測試 Robotaxi。

馬斯克預測，無人駕駛車將在未來十年成為主流。他在去年 10 月告訴投資者，繼續生產常規車型毫無意義。

特斯拉在美國最後一款發表的新車，是 2023 年上市的電動皮卡 Cybertruck，但 Cybertruck 自亮相以來銷量慘淡。

特斯拉銷售 Model Y L 之際，正值該公司在中國市場面臨比亞迪 (002594-CN) 等本土車廠的激烈競爭。

與美國相比，中國電動車普及率更高，本土廠商憑藉一系列價格更低、配置更好的車型（包括自動駕駛、語音交互等功能）迅速搶佔市場。