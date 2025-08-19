鉅亨網新聞中心 2025-08-19 16:00

‌



現年僅 16 歲的天才少年工程師 Kairan Quazi，在馬斯克旗下的 SpaceX 服務兩年後，正式宣布轉換跑道，加入全球頂尖的量化交易公司 Citadel Securities，為其輝煌的職業生涯開啟全新篇章。此舉不僅震動了科技界，也引發了金融圈的高度關注。

16歲天才少年炒了馬斯克！出走SpaceX投奔華爾街巨鱷。（圖:shutterstock)

Quazi 的傳奇始於兩年前，當時年僅 14 歲的他，以破紀錄的年齡畢業於聖克拉拉大學計算機科學與工程學系，隨即被 SpaceX 延攬，在錄取率僅 0.2% 的激烈競爭中脫穎而出，成為該公司史上最年輕的軟體工程師，任職於星鏈（Starlink）部門。

‌



在 SpaceX 工作兩年後，Quazi 選擇離開熟悉的航太領域，投身於瞬息萬變的金融市場。儘管許多頂尖的 AI 實驗室與科技巨頭都向他招手，他最終選擇了有「華爾街巨鱷」之稱的 Citadel Securities。

對此，Quazi 表示：「在 SpaceX 工作兩年後，我已準備好迎接新的挑戰，並將我的技能拓展到一個不同的高效能環境中。Citadel Securities 同樣具有雄心勃勃的文化，但它所在的領域對我來說是全新的，這讓我特別興奮。」

Citadel Securities 是全球最大的造市商之一，每日處理價值數千億美元的資產交易，其業務量佔美國股票散戶交易的 35%。Quazi 將在新公司擔任量化開發者（Quant Developer），負責公司的全球交易系統基礎設施，與頂尖的交易員和工程師緊密合作。

對於為何選擇量化金融，Quazi 解釋道，這個領域提供了 AI 研究的複雜性與智力挑戰，卻擁有更快的反饋迴圈與更直觀的成果。他認為：「在 Citadel Securities，我可能在幾天內就能看到可衡量的影響力，而不像許多研究環境那樣需要幾個月甚至幾年。」