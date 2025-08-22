【Joe’s華爾街脈動】避險情緒升溫，美債殖利率攀升，地緣政治擔憂拖累台股
Joe Lu
傑克森霍爾年會前全球市場重估聯準會預期，外資流出引發台北股市急跌
Joe 盧, CFA | 2025 年 8 月 21 日 美東時間
摘要
- 在市場重新評估央行政策下，果斷的風險趨避輪動籠罩全球市場，股市下跌、債券殖利率上揚。
- 美國科技股領跌，台灣股市則在大量外資流出下週三經歷重挫，跌破關鍵技術水位。
- 在強勁的 PMI 數據與鷹派的聯準會評論，削弱了短期降息的預期後，美國公債殖利率因價格下跌而攀升。
- 美國經濟活動調查顯示韌性，但與此同時，連續請領失業金人數的上升，預示著勞動市場正在轉弱。
- 市場焦點加劇集中在傑克森霍爾 (Jackson Hole) 全球央行年會。川普政府提出對半導體公司直接投資的提案，為台積電 (TSMC) 造成了顯著逆風。
市場正經歷一場急遽的風險重新定價。美國央行的鷹派基調，(全文未完)
