〈台股盤前要聞〉半導體業應避免關鍵材料被卡脖子、台幣登2周新高、台塑四寶Q4業績回溫

鉅亨網新聞中心 2025-09-09 05:10

9/9 台股盤前要聞

台股 8 日再度盤中創高後壓尾盤，上漲 52.8 點收 24547.38 點，外資買超 146.19 億元、連 5 買；外資買賣超榜首均為記憶體指標股，分別買進華邦電近 3.88 萬張、賣超南亞科 2.49 萬張；另外，外資也買超台積電 1.24 萬張。

最新非農數據透露勞動市場顯著降溫，美國聯準會降息幾乎已是箭在弦上，台北股匯今 (8) 日連袂走強，大盤再寫歷史新高 24729 點，新台幣兌美元匯率一度強升逾 1 角，升上 30.4 字頭，但終場升幅收斂，以 30.522 元作收，升值 9.3 分，為連 3 升，創 2 周以來新高，台北及元太外匯市場總成交值 18.675 億美元。

隨著政策鬆綁新青安貸款，中央銀行今 (8) 日也宣布，考量實質換屋自住者需求，調整換屋協處措施出售原有房屋期限，由 1 年延長為 18 個月，並籲請銀行在借款人符合授信 5P 原則和實質換屋自住的前提下，協助支應換屋者的資金需求。

SEMICON 今 (8) 日舉辦展前記者會，環球晶 (6488-TW) 董事長徐秀蘭表示，原物料容易成為被「卡脖子」的地方，鼓勵台灣應提升材料自主率，藉由材料自主，來提升供應鏈韌性與永續發展，強調台灣半導體產業不僅要強，還要穩與永續。

台塑集團 (1301-TW) 8 日公告四寶 8 月營收與展望，台化 (1326-TW) 指出，此次關稅叠加 20%，只能應對，但隨著迎接金九銀十旺季，估第 3 季營運改善下，盼可轉虧為盈，第 4 季又比第 3 季改善。台塑也認為，在石化需求旺季及關稅、經濟不確定性降低下，第 4 季有望比第 3 季成長。