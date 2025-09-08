〈房產〉央行信用管制有望鬆綁？這項換屋措施放寬了

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-09-08 17:44

隨著政策鬆綁新青安貸款，中央銀行今 (8) 日也宣布，考量實質換屋自住者需求，調整換屋協處措施出售原有房屋期限，由 1 年延長為 18 個月，並籲請銀行在借款人符合授信 5P 原則和實質換屋自住的前提下，協助支應換屋者的資金需求。

央行調整換屋族限制。(鉅亨網資料照)

由於央行將於 18 日 (下周四) 召開第三季理監事會議，此次央行先行表態，市場等待是否將在理監事會議後有略放寬信用管制措施的可能。

央行指出，自去年 9 月 20 日第七度調整選擇性信用管制措施，實施近一年，多數民眾已能順利換屋，惟今年以來，隨房市交易降溫，近期民眾反映出售原有房屋時間拉長，或買賣雙方已簽約，買方因貸款須等待銀行排撥，延長交屋期限，導致無法於 1 年內出售原有房屋等情事。

因此，央行考量實質換屋自住者需求，並落實央行信用管制目的，調整換屋協處措施的出售原有房屋期限，由 1 年延長為 18 個月，自去年 9 月 20 日後錄案的貸款案件均可適用。