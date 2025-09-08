記憶體大漲價 威剛8月營收49.83億元 創18年來單月新高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-09-08 18:21

記憶體模組廠威剛 (3260-TW) 今 (8) 日公告 8 月營收 49.83 億元，月增 16.93%，年增 64.53%，受惠記憶體價量齊揚，威剛接連寫下「連 5 月改寫同期新高」與「221 個月來新高」兩大紀錄，同時也創單月第五高佳績，累計前 8 月營收 319.28 億元，年增 18.29%。

威剛董事長陳立白。(鉅亨網資料照)

董事長陳立白看好，第三季在兩大記憶體同步向上推升下，單季營運績效動力強勁。其中，第三季 DDR4 貨源仍相當吃緊，且固態硬碟 (SSD) 需求轉強，工廠產線持續滿載。

陳立白說，由於三大 DRAM 廠的 DDR4 停產依原計畫進行，且受 HBM 發展與產能排擠影響，DDR5 供給成長也相對受限，加速推升客戶訂單量能，因此第三季不論是 DDR4 或 DDR5，客戶訂單能見度持續樂觀。

另一方面，目前 NAND Flash 原廠產出仍相當自律，需求不僅資料中心訂單火熱，消費性電子產品新品上市對儲存需求也不斷攀升，NAND Flash 市況可望保持穩健走升格局。

威剛 8 月營收年增 64.53%、月增 16.93% 達 49.83 億元，站上 2007 年 4 月以來新高，並創下單月歷史第五高佳績；DRAM 產品營收貢獻比重達 61.25%，SSD 為 26.26%，記憶卡、隨身碟與其他產品 12.49%。