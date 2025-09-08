〈SEMICON〉徐秀蘭：原物料易被「卡脖子」 台灣應提升材料自主率 

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-09-08 17:57

SEMICON 今 (8) 日舉辦展前記者會，環球晶 (6488-TW) 董事長徐秀蘭表示，原物料容易成為被「卡脖子」的地方，鼓勵台灣應提升材料自主率，藉由材料自主，來提升供應鏈韌性與永續發展，強調台灣半導體產業不僅要強，還要穩與永續。

環球晶董事長徐秀蘭。(鉅亨網記者魏志豪攝)

徐秀蘭說，關鍵材料已逐步武器化 (Weaponized)，如半導體的產能，像是 1 奈米、2 奈米在哪裡就被當成一個特別的談判武器及工具，但一個產業如果對對關鍵材料沒有一定的掌握，就不知道哪裡會被卡住，儘管細微如單一化學品、特氣或是研磨粉等，都可能卡住整個產業運作。

因此，關鍵材料的供應穩定性與台灣產業的韌性息息相關，台灣除了產能、技術外，還有許多關鍵材料需要掌握，如高純度光阻劑、SiC、鎵、ALD 前驅物、研磨液、電子級特化、稀有氣體等，都常見於半導體製程。

尤其現階段終端業者要求兩邊的供應系統，以因應中系、非中系的客戶要求，甚至有客戶要求非中非美，台灣就會是關鍵國家之一，加上現階段產業朝向在地化發展，每個國家都要能夠掌握當地供應鏈，為讓供應鏈永續勢必要將材料掌握在手上。