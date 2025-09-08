〈台塑四寶業績〉油價走低、對等關稅影響 台塑四寶8月營收皆年月雙減

鉅亨網記者黃皓宸 2025-09-08 17:37

台塑 (1301-TW) 集團今 (8) 日公告 4 大公司 8 月營收，受到油價走低、美國對等關稅影響，加上石化需求減少及中國石化業產能增加，讓四寶營收皆呈現「年月雙減」，集團合計為 1,116.55 億元、月減 3.4%、年減 12.5%。其中台塑受歲修影響，產銷量減少，月減達 10% 最高、年減 18.8%，台化 (1326-TW) 則因需求衰退、關稅及石油增產帶動油價走低，年減 21% 最多。

油價走低、對等關稅影響，台塑四寶8月營收皆年月雙減。(圖：shutterstock)

台塑 8 月營收為 131.03 億元、月減 10.2%、年減 18.8% 為四寶月減最多。台塑指出，主要因 8 月有 7 座廠安排歲修，產銷量減少，加上配合液碱外銷船期安排，8 月部分訂單延至 9 月出貨，讓 8 月各主要產品銷售量，較 7 月減少 12.2 萬噸。

台塑指出，8 月受美國對等關稅影響，需求減少，且中國同業持續新增產能，供給增加，加上杜拜原油及乙、丙烯平均價格較去同期下跌 10.6％、11.7％及 12.6％，加上 8 月台幣升值年增 6.9％，也讓產品價下跌年減逾 8~46％。

南亞 (1303-TW)8 月營收 208.53 億元，月減 1.4%、年減 7.2%。因電子材料產品營收增加 6.1 億元，受惠業界對 AI 伺服器帶動高階載板、銅箔基板銷量、售價提高，但乙二醇 6 月訂單延至 7 月交運，8 月相對減少，使合併營收小幅下滑 7.2%，與去年同期年減，則是因去年第 3 季美東港口醞釀罷工，今年相比同期聚酯產品銷售減少。

台化 8 月 232.04 億元月減 0.4%，為四寶中衰退最小，但與去年同期由收相比，卻年減逾兩成以上，主要受中國需求衰退及美國關稅影響，全球經濟前景不明，加上 OPEC + 增產石油，影響油價走低帶動主要原料成本下跌，整體市場供應寬鬆，客戶提貨保守觀望，讓產品價格弱勢下跌。

台塑化 (6505-TW)8 月營收 545 億元、月減 3.6%、年減 8.6%。8 月煉油事業營業額比 7 月減少 2.4%、年減逾 10.7%，烯烴營業額月減 4%、年增 5%，全球原油供給持續增加。