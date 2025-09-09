search icon



營收速報 - 2025年9月9日台股大型公司8月營收一覽（新增54家）

鉅亨網新聞中心


本次公布8月營收一覽

截至台北時間2025年9月9日07:55，彙整前一日公布8月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計95家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
矽統-半導體業 2.83億 1204.9%
康和證-金融保險業 8.65億 190.0%
南亞科-半導體業 67.63億 141.3%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
遠雄-建材營造業 60.91億 395.8%
宏達電-通信網路業 2.67億 80.9%
聯合再生-光電業 2.81億 57.9%
8月已公布營收一覽

截至目前，已公布8月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達95家。其中營收年增大於 25％有13家，年增小於-20％有17家。

8月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
大於50億 >= +25% 13家
大於50億 >= 0% 30家
大於50億 < 0% 35家
大於50億 <= -20% 17家

8月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
矽統-半導體業 2.83億 1204.9%
康和證-金融保險業 8.65億 190.0%
智邦-通信網路業 256.38億 172.3%
南亞科-半導體業 67.63億 141.3%
遠雄-建材營造業 60.91億 111.0%

8月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
遠雄-建材營造業 60.91億 395.8%
宏達電-通信網路業 2.67億 80.9%
聯合再生-光電業 2.81億 57.9%
康和證-金融保險業 8.65億 49.5%
中鴻-鋼鐵工業 14.50億 35.9%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股營收速報台股營收8月營收半導體業矽統半導體業矽統

相關行情

台股首頁我要存股
矽統57.5+1.41%
康和證12.9+0.39%
南亞科54.1+1.12%
遠雄64.7+3.03%
宏達電67.4-3.99%
聯合再生6.23-0.80%
智邦1025+0.49%
中鴻15.8-0.32%

