〈台塑四寶業績〉台化、台塑迎接金九銀十樂看Q4營運回升 南亞持平或略增看待

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-09-08

台塑集團 (1301-TW) 今 (8) 日公告四寶 8 月營收與展望，台化 (1326-TW) 指出，此次關稅叠加 20%，只能應對，但隨著迎接金九銀十旺季，估第 3 季營運改善下，盼可轉虧為盈，第 4 季又比第 3 季改善。台塑也認為，在石化需求旺季及關稅、經濟不確定性降低下，第 4 季有望比第 3 季成長。

台化:迎接金九銀十與台塑樂看Q4營運回升，南亞持平或略增看待。(鉅亨網記者黃皓宸攝)

台化表示，第 3 季營運，在中國產能嚴重失衡，又面臨對等關稅衝擊，台灣長久以來面對消費國都沒有 FTA(貿易協定)，經營環境可說相當困難，不過市場對產能過剩已經習慣，關稅的不確定性，經第 2 季煎熬，各國間都找到了平衡點，雖然稅率調高，但總算底定下，市場較有底氣因應。

‌



台化強調，9 月營運營收會略增，產品中芳香烴系列，苯、PX 比較健康，苯乙烯比第 2 季會有改善，其他 PTA/PIA、苯酚、塑膠及纖維等仍然維持現狀，旺季有延後但仍可期待，第 4 季營收目前預估會比第 2 季改善，回到第 2 季的水準。

台塑指出，印度雨季將結束，當地石化需求增加，且麥寮 PVC 等 5 個廠及寧波 PVC 廠已於 9 月初完成歲修，恢復正常生產，估 9 月營業額高於 8 月。第 3 季整體觀察，因亞洲多家輕裂廠及下游工廠歲修，市場供給量減少，且中國續推刺激經濟措施，產品需求增加，加上海運價走跌，有利產品出口。

台塑強調，在經濟不確定性降低，有利下游回補庫存，全球貿易及需求可望緩步復甦，加上美國即將降息，印度公布 PVC 反傾銷稅，以及台塑第 4 季歲修廠比第 3 季減少，開工率提高 86%，估第 4 季營業額比第 3 季成長。

南亞 (1303-TW) 則表示，中高階材料需求暢旺，但上游缺料，交期拉長，當期營收成長有限，且年底盤點，消費性電子下單謹慎，丙二酚寧波廠計畫停車定檢，加上聚酯因美國地區聖誕假期等影響，交運量減少，預估第 4 季營收與第 3 季持平或略增。