鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-08 17:55

最新非農數據透露勞動市場顯著降溫，美國聯準會降息幾乎已是箭在弦上，台北股匯今 (8) 日連袂走強，大盤再寫歷史新高 24729 點，新台幣兌美元匯率一度強升逾 1 角，升上 30.4 字頭，但終場升幅收斂，以 30.522 元作收，升值 9.3 分，為連 3 升，創 2 周以來新高，台北及元太外匯市場總成交值 18.675 億美元。

〈台幣〉Fed降息箭在弦上 股匯齊揚收30.522元登2周新高。(圖：shutterstock)

然而，央行按照慣例持續緊盯新台幣匯率走勢，為避免升值速度過快，近兩個交易日都在尾盤進行適度調節，使得新台幣兌美元升幅進一步收斂，終場收在 30.522 元，升值 9.3 分，為 8 月 25 日以來的最高價。

觀察主要貨幣今天表現，根據央行統計，美元指數大跌 0.49%，歐元及日元均反彈 0.46%，新加坡幣升值 0.33%，新台幣升值 0.3%，韓元升值 0.15%，人民幣小升 0.07%。