〈台幣〉Fed降息箭在弦上 股匯齊揚收30.522元登2周新高
鉅亨網記者陳于晴 台北
最新非農數據透露勞動市場顯著降溫，美國聯準會降息幾乎已是箭在弦上，台北股匯今 (8) 日連袂走強，大盤再寫歷史新高 24729 點，新台幣兌美元匯率一度強升逾 1 角，升上 30.4 字頭，但終場升幅收斂，以 30.522 元作收，升值 9.3 分，為連 3 升，創 2 周以來新高，台北及元太外匯市場總成交值 18.675 億美元。
新台幣兌美元上周一路走貶，並摜破 30.7 元關卡，回到 5/2 暴力升值之初，不過，上周五出現反轉，外匯主管指出，不少外資押注美國非農數據恐不如預期，積極匯入資金，帶動新台幣匯率強彈，今天開盤後持續走強，一口氣飛越 30.6、30.5 元兩道關卡，盤中最高來到 30.454 元、升值 1.61 角。
然而，央行按照慣例持續緊盯新台幣匯率走勢，為避免升值速度過快，近兩個交易日都在尾盤進行適度調節，使得新台幣兌美元升幅進一步收斂，終場收在 30.522 元，升值 9.3 分，為 8 月 25 日以來的最高價。
觀察主要貨幣今天表現，根據央行統計，美元指數大跌 0.49%，歐元及日元均反彈 0.46%，新加坡幣升值 0.33%，新台幣升值 0.3%，韓元升值 0.15%，人民幣小升 0.07%。
市場普遍預期 Fed 將在 9 月 16 至 17 日 FOMC 會議決議降息，這將是九個月來首次進行降息。鮑爾日前在傑克森霍爾 (Jackson Hole) 全球央行年會暗示就業風險升高，加上最新非農新增僅 2.2 萬人，顯示勞動市場顯著降溫，投資人因此押注 Fed 採取更大幅度的寬鬆。
