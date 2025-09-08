外資買超146億元連5買 加碼台積電1.24萬張 買華邦電、甩賣南亞科

台股今 (8) 日再度盤中創高後壓尾盤，上漲 52.8 點收 24547.38 點，外資買超 146.19 億元、連 5 買；外資買賣超榜首均為記憶體指標股，分別買進華邦電近 3.88 萬張、賣超南亞科 2.49 萬張；另外，外資也買超台積電 1.24 萬張。