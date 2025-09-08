外資買超146億元連5買 加碼台積電1.24萬張 買華邦電、甩賣南亞科
鉅亨網記者彭昱文 台北
台股今 (8) 日再度盤中創高後壓尾盤，上漲 52.8 點收 24547.38 點，外資買超 146.19 億元、連 5 買；外資買賣超榜首均為記憶體指標股，分別買進華邦電近 3.88 萬張、賣超南亞科 2.49 萬張；另外，外資也買超台積電 1.24 萬張。
外資今天買超華邦電 (2344-TW)3.88 萬張、台積電 (2330-TW)1.24 萬張外，還有群創 (3481-TW)6948 張、華通 (2313-TW)5852 張、聯電 (2303-TW)5775 張等電子股；金融股則有永豐金 (2890-TW)1.39 萬張、台新新光金 (2887-TW)7679 張。
傳產方面，外資買超中石化 (1314-TW)1.03 萬張、大成鋼 (2027-TW)1 萬張、華航 (2610-TW)7096 張、漢翔 (2634-TW)6495 張；ETF 則有元大台灣 50(0050)1.61 萬張、元大高股息 (0056)1.54 萬張、國泰永續高股息 (00878)1.44 萬張。
外資賣超南亞科 (2408-TW)2.49 萬張最多，再來依序有台船 (2208-TW)2.2 萬張、華新 (1605-TW)2.14 萬張、玉山金 (2884-TW)9752 張、南亞 (1303-TW)6619 張、京元電子 (2449-TW)5507 張、彰銀 (2801-TW)5444 張、廣宇 (2328-TW)5156 張。
