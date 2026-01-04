鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-04 05:00

美國總統川普於週六（3 日）凌晨 4:21 在 Truth Social 平台發文表示，美國成功執行了一項大膽行動，拘捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子。據了解，這項行動雖然出人意料，但其實已經策劃數月，包括多次詳盡演練。

根據《路透》報導，美國精銳部隊，包括陸軍三角洲部隊，事先建立了馬杜洛安全住所的精確模型，練習如何進入高度戒備的據點。

據悉，美國中央情報局（CIA）自去年 8 月起就已經派遣小型團隊駐地，追蹤馬杜洛的生活模式，確保抓捕行動順利進行。

據兩名消息人士透露，CIA 還在馬杜洛身邊安插了一名線人，負責監視他的行踪，並在行動展開的過程中隨時掌握他的確切位置。

一切準備就緒後，川普四天前批准了這項行動，但軍方和情報部門的策劃人員建議他等待天氣轉好、雲層減少後再行動。

週六清晨，代號為「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve）的任務正式展開。川普在佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）與顧問團觀看行動的實況直播。

川普在行動完成幾小時後於《福斯新聞》表示：「我以前做過一些相當不錯的行動，但我從未見過像這樣的。」

根據報導，美國國防部在加勒比地區監督了一場大規模軍力部署，派遣了一艘航空母艦、11 艘軍艦以及十多架 F-35 戰機。總計超過 15,000 名部隊進駐該地區，美國官員長期以來將此行動描述為反毒品行動。

川普的高層助手米勒（Stephen Miller）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）、國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）及 CIA 局長 John Ratcliffe 組成核心團隊，多月來每日開會，並與川普密切溝通行動細節。

空襲與地面突擊同步進行

一名美國軍方官員表示，從週五深夜到週六凌晨，川普與其顧問密集開會討論。同時，多架美國軍機起飛，對加拉加斯內部及周邊目標進行空襲，包括防空系統在內。

美國最高將領凱恩（Dan Caine）週六向記者表示，此次行動動用超過 150 架飛機，從西半球的 20 個基地起飛，包括 F-35 與 F-22 戰鬥機，以及 B-1 轟炸機。

川普在《福斯新聞》中表示：「我們為每種可能的情況都準備了戰機。」

《路透》獲得的消息指出，美國國防部也悄悄將加油機、無人機及專門從事電子干擾的飛機部署到該地區。

美國官員指出，空襲主要打擊軍事目標。《路透》在加拉加斯 La Carlota 空軍基地拍攝的畫面顯示，委內瑞拉防空部隊的軍用車輛被燒毀。

在空襲進行的同時，美國特種部隊則全副武裝進入加拉加斯，並攜帶切割用的火焰噴槍，以防需要突破馬杜洛所在地的鋼製防護門。

凱恩表示，美東時間凌晨 1 點左右，部隊抵達馬杜洛的據點時遭到射擊。其中一架直升機中彈，但仍能繼續飛行。

居民在社群媒體上貼出的影片顯示，一支直升機車隊低空飛越加拉加斯。

抵達馬杜洛安全住所後，美軍部隊與 FBI 特工一起進入川普形容其為「高度戒備的堡壘」、馬杜洛的住所。

川普說：「他們直接闖入，甚至進入那些本不可能進入的地方，你知道的，為了防護才裝設的鋼門。他們在幾秒鐘內就完成了行動。」

馬杜洛被拘捕

根據凱恩，在美軍進入住所後，馬杜洛及其妻子投降了；川普則表示，馬杜洛曾試圖進入避難室，但被迅速阻止。部分美軍遭受攻擊，但無人死亡。

隨著行動進行，盧比歐開始通知國會議員行動已經展開。官員告訴《路透》，這些通知僅在行動開始後才進行，而非事前告知，與通常對具有監督角色的關鍵議員的慣例不同。

凱恩表示，當部隊離開委內瑞拉領土時，他們經歷了「多次自衛交火」。美東時間凌晨 3:20，直升機已飛越水域，馬杜洛及其妻子在機上。

幾乎在川普於 Truth Social 宣布行動七小時後，他再次發文。這次附上一張被捕的委內瑞拉領導人照片，馬杜洛蒙著眼睛、戴上手銬，穿著灰色運動褲。