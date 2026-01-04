鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-04 12:00

高盛集團 (GS-US) 年初發布 2026 年度投資展望報告，揭示全球經濟與技術格局的深刻變化。這份聚焦十大關鍵領域的藍圖顯示，AI 基礎設施投資重心正從硬體巨頭轉向資料中心內部組件與電力供應商；醫藥研發熱潮從減肥藥轉向心血管領域；中國經濟的超預期增長，將由技術進步與出口競爭力雙輪驅動，報告還預警 Fed 政策走向、最高法院關稅裁決等政治不確定性，將成為今年上半年主導市場情緒的變數。

高盛揭曉2026投資主題 聚焦AI與電力、新藥研發、陸經濟復甦、Fed政策路徑等十大方向（圖：Shutterstock）

AI 基建投資呈結構性轉變。傳統領導企業輝達、微軟、亞馬遜自去年夏季股價陷入停滯，博通等新銳勢力嶄露頭角。

高盛分析師指出，下一階段投資焦點正深入資料中心內部，美光科技等記憶體製造商股價飆升，Amphenol 和 TE Con​​nectivity 等連接器公司同樣表現強勁，這些企業因能適配各類晶片而成為算力建設的核心受益者。

電力配套環節同步變革。儘管公用事業股普遍滯漲，但燃氣渦輪機供應商 GE Vernova 卻逆勢上行，設備安裝服務商 Quanta Services 和 EME 則憑藉稀缺服務能力持續獲益。

高盛分析師 Ryan Hammond 說：「下一波交易機會在於利用 AI 工具提升效率的企業。」

此外，醫藥領域正經歷顯著轉向。GLP-1 減肥藥龍頭禮來股價持續跑贏大盤，但其競爭對手諾和諾德 2025 年股價暴跌近 50%，價格與銷量雙重壓力致使禮來 2026 年每股 EPS 預期被下調 33%。高盛分析師 Corinne Johnson 指出，市場焦點已轉向 2027 年待批的新型減重藥物。

更深遠的改變在於治療重心的遷移。Asad Haider 團隊觀察到，隨著大量新藥即將上市，生物製藥正迎來「心臟病學復興」。該領域可望開啟媲美 GLP-1 藥物的重磅產品週期，重塑產業成長邏輯。

在中國經濟成長方面，以 Andrew Tilton 領銜的高盛團隊去年 10 月調升中國 GDP 成長預期，認為技術進步與出口優勢將構成核心驅動力。

高盛在報告中說，「即便面臨關稅壁壘，中國製造業的升級韌性仍將支撐出口領先」，但特別關注中國新能源產業鏈的技術突破，以及其在全​​球綠色科技供應鏈中的不可替代性。

至於全球經貿與科技，高盛則稱此格局中的輻射效應，將成為 2026 年關鍵觀測點。

然而，政策不確定性正成為最大變數。高盛經濟學家 David Mericle 警告，關於 Fed 利率路徑、繼任主席人選及其政策立場的辯論，將在至少半年主導市場情緒。交易員正緊盯三大催化劑：最高法院對川普政府關稅政策的合憲性裁決、1 月及 3 月 Fed 會議、新主席任命過程，加上 11 月期中選舉與體育賽事日程，市場波動性或將顯著提升。

在結構性變革上，高盛點名以下領域將迎來變化。

零售業邊界消融：線上線下融合催生新獲利模式，電商平台借廣告分成拓展收入，零售商則發力會員制與即時配送建構競爭壁壘。

生產力驅動型復甦：科技賦能提升生產效率，但 Hatzius 團隊示警恐引發「無就業復甦」風險。長期來看，生產力躍升是因應人口老化與勞動力萎縮的關鍵解方。

另類資產崛起：私募信貸規模超越私募股權吸引散戶資金，Coinbase 等加密貨幣平台受益於穩定幣與預測市場擴張。

國防進入智慧時代：美軍太空軍向無人機與衛星技術商傾斜，歐洲則為抗衡俄羅斯打算投入 1600 億美元推進再軍事化。

人形機器人商業化快速：特斯拉等企業受益硬體技術突破，中國供應鏈積極擴產備戰訂單潮，2035 年本土無人駕駛計程車市場規模有望達到 470 億美元。

核能復興與稀土爭奪戰：核電在日本福島電廠事故後首次迎來復興契機。高盛指出，AI 算力爆發催生的清潔電力需求，正推動老舊核電廠改造與新工程審核加速。同時，中國主導的稀土供應鏈戰略價值凸顯，MP Materials 等企業的資源佈局成為關鍵籌碼。