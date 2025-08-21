〈房產〉7月五大銀行房貸利率2.303% 續創逾16年半高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-08-21 18:59

中央銀行今 (21) 日公布 7 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做放款統計，新承做房貸較上月增加 45.46 億元至 709.24 億元，而房貸利率 2.303%，月增 0.02 個百分點，則創下 2009 年 1 月以來新高。

7月五大銀行房貸利率續創金融海嘯以來新高。(鉅亨網資料照)

央行說明，房貸利率續創高，主要是因央行的第七波選擇性信用管制，再加上銀行自主管理不動產放款趨嚴，銀行會看個案調整利率。

央行認為，目前民眾不再那麼看好房市，而房價處盤整狀態、有稍微再修正。

但央行也提到，房市「量縮價疲軟」，但價格並沒有明顯下跌，據信義房價指數統計，台北市年減僅 1.04%、新北市年減 0.74%，而大台北地區也僅年減 0.79%。

據統計，7 月六都建物買賣移轉棟數 1.9 萬棟，年減幅達 29%，其中，台北市 7 月移轉為 2073 棟，年減 30%，新北市為 4455 棟，年減 26%，桃園市 4145 棟，年減 17%，台中市 3659 棟年減 39%，台南市 1701 棟，年減 27%，而高雄市為 2823 棟，年減 35%。