〈房產〉五大行庫房貸利率再創金融海嘯後新高 長達170個月2%以下成往事

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-07-23 16:06

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台灣央行最新公布的五大行房貸利率為 2.283%，房貸利率再創金融海嘯後新高，雖然較上月增加幅度並不顯著，不過五大行的房貸利率已經連續 27 個月超過 2%，而金融海嘯後全球資金面偏向寬鬆，房貸利率連續 170 個月低於 2%，對比現在動輒 2.5% 的首購利率，低利年代已成為往事。

五大行庫房貸利率再創金融海嘯後新高，長達170個月2%以下成往事。(鉅亨網記者張欽發攝)

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據統計顯示，台灣央行最新公布 6 月本國五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀），購屋貸款平均利率由 5 月的 2.282%，略增至 6 月的 2.283%，雖然增加幅度不大，但也寫下金融海嘯後的新高，同時也連續 27 個月新承做房貸利率超過 2%，曾敬德表示，現在一般首購房貸利率約為 2.5%，公股行庫還是有承作較多的新青安政策房貸，不然平均的房貸恐怕會高於 2.283%。