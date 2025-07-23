〈房產〉五大行庫房貸利率再創金融海嘯後新高 長達170個月2%以下成往事
鉅亨網記者張欽發 台北
台灣央行最新公布的五大行房貸利率為 2.283%，房貸利率再創金融海嘯後新高，雖然較上月增加幅度並不顯著，不過五大行的房貸利率已經連續 27 個月超過 2%，而金融海嘯後全球資金面偏向寬鬆，房貸利率連續 170 個月低於 2%，對比現在動輒 2.5% 的首購利率，低利年代已成為往事。
信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，利率低於 2% 時，每月的房租會比房貸利息還高，就財務上來看是租不如買，但利率高於 2% 每月的房貸利息成本和租金相比就沒有優勢，而這波利率上漲主要分兩段，第一段是央行連續升息拉升利率，市場上的全體房貸族都受到影響，而第七波選擇性信用管制後，則是因為銀行資金部位有限，造成房貸資源供不應求，銀行則是反映成本與選擇以價制量方式，新的房貸戶利率再度拉高。
據統計顯示，台灣央行最新公布 6 月本國五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀），購屋貸款平均利率由 5 月的 2.282%，略增至 6 月的 2.283%，雖然增加幅度不大，但也寫下金融海嘯後的新高，同時也連續 27 個月新承做房貸利率超過 2%，曾敬德表示，現在一般首購房貸利率約為 2.5%，公股行庫還是有承作較多的新青安政策房貸，不然平均的房貸恐怕會高於 2.283%。
曾敬德建議，以前房貸要地板利率感覺天經地義，現在一般民眾要申請地板利率感覺有點不可思議，短期內房貸產品還是屬於銀行市場，在資金有限的狀況下，訂價權還是在銀行端，民眾要申請時可以多方嘗試，包括銀行、純網銀、壽險與農會等，為自己爭取較為友善的房貸條件。
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