〈房產〉高槓桿族群注意！全台房貸違約率雖仍偏低 但南二都走高

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-07-09 12:28

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高財務槓桿的資產族群要注意了，去年台灣央行啟動第七波信用管制措施以來，房市買氣消風，房仲業者據內政部不動產資訊平台最新資料，全台住宅貸款違約率 2024 年第四季達 0.07%，雖為歷史第二低，但台南、高雄微幅增加。

高槓桿族群注意！全台房貸違約率雖仍偏低 但南二都走高。(鉅亨網記者張欽發攝)

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，雖相較其他各國，台灣住宅貸款違約率偏低，不過隨著目前各行庫讓房貸利率與市場利率脫鉤，甚至不乏個案出現 3% 以上利率水準，加諸史上最大交屋潮山雨欲來，以及 2022 年後使用寬限期族群陸續到期、2025 年整體經濟又難以期待下，高槓桿族群恐怕將面臨血洗，市場也將迎來新一波震盪。

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大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，回顧當時情境，雖然買氣受影響，但市場預期交屋大限未至，加上銀行貸款與利率還頂得住，若真降價仍有買方接手，不過目前銀行鑑價、成數與利率三緊，恐怕今年起數據不會太好看。

根據內政部數據，全台住宅貸款違約率自 2023 年第一季達到 0.06%，創下自 2007 年有數據以來的歷史新低，之後在 2023 年第二季起至 2024 年第四季，全台住宅貸款違約率維持在 0.07%。

另觀察六都，台北市違約率自 2023 年第一季的 0.08%，至 2024 年第四季略升至 0.1%，為七都中最高者，但觀察歷年數據，仍屬低檔水準；新北市則持平維持在 0.07%，顯示區域房貸違約率頗為穩健；至於桃園市亦長期維持在 0.05%，未見明顯波動；台中市房貸違約率則自 2023 年第一季的 0.03%，至 2024 年第一季以後穩定於 0.05%，有微幅升溫；台南市則自 2023 年第三季的 0.06% 逐步攀升至 2024 年第四季的 0.08%；高雄市房貸違約率則在 0.07%、0.08% 間震盪，直到 2024 年第四季才回升至 0.08%。

賴志昶認為，房貸違約率是指截至該季底為止，住宅貸款逾放金額占住宅貸款總額的比例，目前全台與主要都會區之住宅貸款違約率，仍處相對低點，主要原因是市場雖有波動，但房價仍具漲勢，尤其是早期入手屋主，仍能找到買方接手。

不過，台北市房貸違約率去年第三季升至 0.1%，雖仍維持低水位，但為七大都會區中最高，去年底房市表現已略顯疲態，部分財務槓桿較高的資產族群，正面臨違約風險；至於台南、高雄呈現略升趨勢，主因仍是南二都過往受惠於高科技產業議題，多有投資風氣進場，此類買方財務狀況較追求高槓桿與高報酬，適逢區域市場景氣即將變天，便會有部分違約情況發生。