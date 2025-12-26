鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-12-26 11:57

台灣經濟研究院今 (26) 日公布 11 月營建業營業氣候測驗點為 101.66 點，較上月上升 1.12 點，呈現連 6 升，主要是因公共工程處加速趕工期，且第四季為傳統購屋旺季，也支撐整體房市交易動能，不過，台經院仍直指，短期內不動產業景氣恐持續處於低檔盤整階段。

台經院認為，展望未來半年，雖台灣央行最新理監事會議釋出政策方向由「硬性總量限制」轉為「精準控管與用途引導」，但不論是投資或多屋族資金成本與貸款條件仍將受限，使市場依舊以自住買盤為主要支撐力道，短期內不動產業景氣恐續處於低檔盤整階段。

反觀營造業方面，不論是 11 月或是未來半年，均為成長態勢，主要原因在於，各公部門單位為趕在年底達成 95% 計畫達成率，責成所屬計畫包商加強旗下工程執行動能。

同時，政府為擴大推動我國基礎交通建設發展，2026 年起包含捷運新北土城樹林線高架段、台北環狀線東環段都將陸續進行施工作業，有利於產業在公部門業務領域維持成長表現，再加上高科技業者穩定推進建廠計畫，釋出相關廠房營建工程、機電和管道工程案。