〈央行理監事會揭密〉打炒房措施面對房貸資金供需缺口問題 多位理事這麼說

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-07-31 17:32

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台灣央行今 (31) 日公布第二季理監事會會議記錄，對於選擇性信用管制措施相關討論，部分理事提到，隨著龐大交屋潮到來，央行須面對房貸資金供需缺口問題，但同時又要避免房價持續居高，須審慎處理。

央行在第二季理監事會議中討論選擇性信用管制措施。(鉅亨網資料照)

多位理事表示，不動產貸款集中度雖下降惟仍居高，因而贊同維持管制措施不變。

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不過，有位理事表示，今年下半年交屋數量龐大，惟銀行仍處於自主管理階段，恐使部分符合條件的申貸民眾可能無法順利取得貸款，央行宜適時妥善處理相關申訴案件。

另位理事指出，去年 9 月後，全體銀行新承作住宅貸款金額持續下降，由於前幾年預售屋數量多，陸續有預售屋完工交屋，產生大量的房貸資金需求，可能持續形成房貸資金供需缺口問題。

有位理事認為，央行如何因應房貸資金供需問題，且又要避免房價持續居高，須審慎處理。

兩位理事對爛尾樓建案問題表達看法，認為近期部分媒體誇大報導爛尾樓個案，恐讓外界誤認為此是因央行實施選擇性信用管制措施所致的不良後果，或甚影響民眾預期心理，央行宜適當澄清。

有位理事指出，隨下半年國內景氣反轉，部分規模較小、財務槓桿較大等建商可能面臨衝擊，央行應備妥因應方案，以免整體產業局勢惡化。

數位理事認為，由於尚須一段時間觀察房地產趨勢，目前宜維持選擇性信用管制措施不變，尤其房價指數成長率仍為正值，顯示房價仍在上升，若現在放寬選擇性信用管制措施，恐不利維持過去七波的管制成效。

另位理事認為，國內部分地區房價漲幅仍高，宜關注特定地區的重大建設方案對其房價可能帶來的影響。