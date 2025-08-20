鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-08-20 17:10

香港股市三大指數今 (20) 日收盤表現錯綜，恒生指數開低走高，盤中一度跌深至 24887.93 點，最終小漲作收，守穩 25000 點大關，終止連 4 日跌勢，主要因為美國財長貝森特發言暗示與中國關稅有望維持在當前水準一段時間。截至收盤，恒生指數(HSI) 上漲 0.17% 至 25165.94 點，恒生科技指數 (HSTECH) 則收低 0.01%，國企指數則收紅 0.08% 至 9013.27 點。

〈港股盤後〉美中貿易談判顯現樂觀情緒 恒指守住25000點 終止連四黑（圖：Shutterstock）

上漲族群方面，造紙類股午後大漲，玖龍紙業漲超 12%，蘋果概念股震盪走高，舜宇光學科技漲 9.7%，泡泡瑪特午後漲幅擴大，最終大漲 12.5%，老鋪黃金亦漲超 8%，太陽能股也表現強勢，福耀玻璃漲超 15%，昨日跌逾兩成的東方甄選漲超 8%。此外，晶片、電訊設備、食品、內銀、港口運輸等概念漲幅居前。

消息面上，美國財長貝森特周二 (19 日) 表示，華府對現行關稅制度和「與中國的良好談判」感到「非常滿意」。中國外交部發言人毛寧今日回應貝森特言論時重申，北京希望美方與中方共同努力，落實兩國元首達成的共識，在平等、尊重和互惠的基礎上推動經濟談判取得「積極成果」。

此外，中國工信部再次召開太陽能產業座談會，規範產業競爭秩序。多位業內人士透露，昨日召開的會議屬於大會，並未商討各個環節「反內捲」的細節實施細節，今明兩天料將分別探討電池、零件環節、矽片環節以及多晶矽環節的反內捲細則。