〈房產〉全台上半年預售屋解約逾1300件 桃園及台中、高雄居前三大

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-08-20 16:12

根據最新統計，2025 年上半年全台預售屋解約達 1,339 件，相當於 2024 全年 1851 件的 70%，在六都中又以台中市 231 件居冠，桃園市則是 219 件解約，高雄市 190 件，顯示過去的房價飆漲區域，面臨市場修正壓力時，的確出現部分解約狀況，不過對比過去的成交件數，解約比例可能都不到 2%。

全台上半年解約逾1300件預售屋 ，桃園及台中、高雄居前三大，圖爲示意圖。(鉅亨網記者張欽發攝)

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，這波壓力較大的還是在房價飆漲的熱區，尤其是在景氣末班車購買預售屋的民眾，可能感受會更為明顯，不過解約對於買方傷筋動骨，可能會面臨已繳款項虧損的狀況，解約通常也不會是購屋人的第一首選，但從統計數據狀況來看，的確解約數量有略為增加的趨勢。

統計顯示，去年解約件數約 1851 件，其中數量最高的是高雄市的 340 件，桃園市也有 291 件，台中市則是 252 件，今年上半年解約數量較多的也是這三個房市熱區，台中市解約 231 件，有機會超過去年的 252 件，桃園市 219 件，高雄市則是 190 件。

這波預售景氣在央行第七波管制後快速轉淡，預售市場也從 2024 上半年旺季一個月賣 1.4 萬戶，到現在一個月交易跌破 4000 件，房價漲太快且供給量大的區域也是相對壓力較大的區域，不過多數的買方還是會選擇盡量交屋，除非是非自用又購置多戶預售的買方，才會感受到資金上的壓力。