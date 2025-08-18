〈房產〉台中捷運宅3站點住宅價差破表 預售與中古屋30坪差800萬元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-08-18 16:02

‌



捷運站周邊住宅因交通便利、通勤時間好掌握，成為許多購屋族的首選。房仲盤點台中市捷運站點近一年預售屋、中古屋實價登錄交易資料，發現大慶站、水安宮站、南屯站三站點周邊住宅，預售屋與中古屋單坪價差超過 80%，買預售屋 1 坪的價格，竟可換得中古屋 1.8 坪的空間！

中捷南屯站周邊中古屋與預售案價差80%。(圖：永慶房產集團提供)

其中，台中市「捷運大慶站」預售、中古屋價差達 27.9 萬元，單坪價差幅度高達 85.4%、位居台中捷運站之冠，30 坪預售屋的價格、能換到 55 坪中古屋，差距相當驚人。台慶不動產台中彰銀謙樂加盟店東吳泓諭表示，大慶站坐落在 13 期重劃區，擁有捷運、火車站的雙鐵共構，又臨近中山醫學大學及附設醫院，醫護族群、教職人員構成穩定的剛性需求，加上重劃區空地多可供建設，未來發展前景看好。

‌



吳泓諭指出，大慶站周遭的中古屋齡約 20-30 年左右，每坪均價約 32 萬元左右，在台中市區算是相對親民的價格。受到去年限貸令的政策影響，過往中古屋供不應求的情況較為緩解，市場上有較多物件可以挑選，且價格上屋主讓利幅度也接近 1 成，對於預算有限的首購族來說，是個不錯的進場時機。

台中市「捷運水安宮站」預售屋每坪平均 70.8 萬元，是台中捷運宅最高價的區域，也讓預售、中古屋價差達 85.2%、位居第二。永義房屋台中大業大墩加盟店東王昱能解釋，水安宮站位於七期重劃區，是台中最知名的豪宅區，發展時間早、鄰近市政府，也有捷運、學區、綠地、百貨公司等，各項機能一應俱全，預售屋幾乎都是超過 4000 萬元的豪宅，因此與中古屋價差大。

王昱能說，中古屋主要以 2-4 房物件為主、屋齡 25-30 年左右，總價 1500-2000 萬元就能找到不錯的中古屋，相比於動輒 4000 萬元以上的預售屋，中古屋僅一半價格就能入手，對於追求生活機能便利的首購、換屋族都有相當大的吸引力。以近期市場來看，中古屋委售物件數增多，購屋族可以把握機會多看、勇敢出價，趁機撿便宜。

台中「捷運南屯站」預售、中古屋以 80% 的價差幅度位居台中第三。同樣購屋 30 坪，預售屋要比中古屋多花 900 萬元！有巢氏房屋大墩鑫源亨加盟店協理胡智凱說，南屯站位於五期重劃區，發展時間超過 40 年，除了商圈成熟外，大賣場、公園綠地也相當多，各方面機能十分優秀，相當適合久居，讓中古屋相當搶手。

胡智凱指出，南屯站周遭中古屋齡約 30-40 年之間，多以自住為主，因此市場上需求大、供給少。受到房市波動影響，近期價格處於盤整階段，對於有置產規劃的客戶，是相對不錯的進場時機。胡智凱協理也提醒，因為南屯站附近的屋齡相對較高，因此看屋時也要注意後續的維修費用，避免購屋後整修費用超過預算。