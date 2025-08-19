〈房產〉2025米其林摘星餐廳出爐 這商圈包辦8家居冠

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-08-19 18:32

‌



2025 年米其林星級餐廳名單出爐。本次評選涵蓋台北市、新北市、新竹市、新竹縣、台中市、台南市及高雄市，但僅台北、台中與高雄的餐廳成功摘星，總計獲得星級評等的餐聽共 53 間，其中有 8 家新面孔。以餐廳所在的區域來分，台北市中山區 19 間入榜居冠。

台北市大直商圈。(鉅亨網記者張欽發攝)

同時，大安區也有 9 間餐廳擠進榜單位居第二，松山區則以 6 間名列第三。中南部則以台中市西屯區、高雄市前鎮區各 2 家進榜表現最亮眼。

以商圈來看，大直內湖商圈共有 8 家餐廳摘星，密度為全台各大商圈之最！且大直內湖商圈有 6 家一星餐廳、1 家二星餐廳與 1 家三星餐廳，是唯一從一星到三星各星等都包辦的美食商圈。而以忠孝東路為骨幹的東區商圈，今年也有六間餐廳摘星，僅次於大直內湖一帶，同樣成為米其林餐廳熱門選址。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，台灣餐飲業以米其林為指標和肯定，越來越多無菜單料理在初期規劃，就以米其林標準來設計，除了餐飲廚藝之外，在硬體的部分也追求超高品質，從裝潢氛圍、服務人員比例、動線都經過精心規劃，選址更是用餐人氣和能見度的指標之一。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，大直內湖商圈已形成水岸豪宅聚落，加上臨近內科園區，匯集大量高收入消費族群，因此高階商務宴客與私人宴會招待的需求厚實，知名餐廳也無不在服務水準、食材品質、料理設計上精益求精，吸引想在餐飲界一展拳腳的業者深入耕耘，使大直內湖商圈成為國內最具指標性的米其林商圈。