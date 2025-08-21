〈房產〉受限台灣央行限貸發威 住展：輝達利多跨不出北士科

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-08-21 10:50

國際科技大廠輝達在 5 月宣布進駐台北市北投士林科技園區，被視作房市冷氣團下一大暖流，除了北士科本身的區域房市外，包括北投區、士林區，以及新北市的三重區、淡水區也寄望因為地緣性而有所帶動，根據住展統計，比較這些地帶在 5 月後迄今 8 月的預售案平均單價，其中北士科地段的均價為 119.4 萬元，比起還未公布喜訊前 1-4 月小漲 4.8%，相較去年同期則增近一成，有一定的刺激效果。

受限台灣央行限貸發威 住展：輝達利多跨不出北士科。(鉅亨網記者張欽發攝)

同時，而新洲美段水景宅交易衝上單價 144.8 萬元，創北投區房價新高，拉抬行情之餘也顯買盤看好前景。

然值得注意的是，住展企研室總監暨發言人陳炳辰指出，其餘有意搶搭議題熱度的區域卻未有感提振，像排除北士科的北投區，5-8 月的均價為 90.6 萬元，比起 1-4 月的 98.4 萬元下跌 7.9%，較去年同期也只微增 1.5%，若非還有熱門捷運站生活圈或石牌一帶新案支撐價碼，否則山區地勢多的先天條件限制，加上大環境不佳推不出高價案，同一行政區房價兩樣情，北士科利多也難於他處發酵。

而與北士科比鄰的士林區房價也未起伏，5-8 月的均價是 119.9 萬元，雖比去年同期有近一成的漲勢，但實際上在 1-4 月就因天母新案揭露拉抬到平均 122.1 萬元，黃仁勳旋風後還小跌 1.8%，士林區有捷運站周邊或是天母這類機能成熟與具備名氣的高價區，買盤組成與還需要時間發展宜居性的北士科不同，與北士科的連動性不算強烈。

更可觀察的是，新北市三重區因為一橋之隔串聯士林區，在北士科話題上有所著墨，但數據顯示 5-8 月均價 76.1 萬元，縱然比起去年同期稍增 2.7%，卻不及 1-4 月的 78.2 萬元，倒減 2.7%，絲毫未受激勵，究因三重區重劃區新案量體太多，現階段買氣弱化而不易讓價格發揮，尚處於雛型的北士科亦無法具象化相救。

另被討論與北士科有交通便捷往返特性的新北市淡水區，5-8 月的均價是 39.4 萬元，比 1-4 月小漲了 0.8%，較去年同期漲了 8.2%，惟因價格偏低，還在 3 字頭，比較基期也低而造成波動，要說受到推動力道並不大，較能透露即使市場偏弱，對於房價仍有基本認知，親民區價位低無可低，當地還有淡江大橋利多，與紅樹林、竹圍新案稀缺特性，低檔盤整但不會演變為失控探底。