〈房產〉建案獲去化量能挹注 高雄市這3區餘屋賣壓力道減弱
鉅亨網記者張欽發 台北
建案量大的區域遇到房市反轉，往往形成較大賣壓，房仲業者依內政部最新資料統計，高雄市 2024 年第四季待售新成屋新增至約 1.39 萬宅，年增幅 13.6%，待售新屋量減輕幅度最大的前三名行政區，分別為小港區、鹽埕區及鼓山區。其中，小港區從 2023 年第四季待售新成屋逾 500 宅，去化至 2024 年第四季庫存 355 宅，年減幅超過 3 成。
台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，待售新成屋包含當期完工的新成屋，加上屋齡五年內未去化的庫存量，若區段具備人口成長與建設紅利，或價格親民帶動剛性需求，去化速度可相對加快。此外，若該期間新推案量基數少，沒有大量新成屋加入待售庫存，也是壓力減緩的原因之一。
台灣房屋高雄新站加盟店店東楊秉瑞表示，去化力排名冠亞軍的小港區及鹽埕區，都屬於生活機能成熟的舊市區，由於區段開發飽和，老屋比新屋多，因此只要一有新案進駐，多吸引習慣生活圈的在地換屋族汰舊換新，新屋買氣表現都不俗。
楊秉瑞表示，以小港區漢民商圈來說，區段商家林立，並有小港市立醫院與捷運小港站機能，且彙集漢民國小、中山國中及小港高中學區完整，整體生活機能優渥成熟，成為建商推案主力區，近年陸續有不少新案進駐，5 年內新大樓包括「錢進高雄 2」、「利威康莊大道」等案，約有近 400 戶供給量能，同時，小港新屋房價水位仍有 2 字頭，相比鄰近的前鎮、苓雅來得親民，加上區段具有中鋼及臨海產業園區就業客群，支撐剛需買氣，新屋去化速度相對較快。
買氣旺 支撐房價有底氣觀察新案去化力最強的三個行政區，近一年新屋房價表現均呈上揚，其中以鹽埕區漲勢最兇，新屋均價年漲幅約 2 成，小港區也有約 1 成漲幅，鼓山區則小幅微漲 1.8%。
李家妮表示，鹽埕區屬房價基期低的舊城區，近年受亞灣區開發及觀光景氣提升，讓商圈再度活化，帶動新案供給逐漸熱絡，整體買氣表現優異，也讓房價更具優勢。高雄去年下半年，全市待售新成屋，仍有近 8 成行政區餘屋待售壓力漸增，尤其像傳統購屋熱區三民區、台積電 (2330-TW) 推案熱區楠梓區等，隨過去推案逐漸完工，新案庫存量也增大，由於目前高雄新屋購屋門檻仍高，加上限貸令卡關，若政策持續緊縮，未來新屋去化速度可能更加遲緩。
- 海外置產首選 9/3台北9/4高雄說明會
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
下一篇