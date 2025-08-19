〈房產〉建案獲去化量能挹注 高雄市這3區餘屋賣壓力道減弱

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-08-19 12:13

‌



建案量大的區域遇到房市反轉，往往形成較大賣壓，房仲業者依內政部最新資料統計，高雄市 2024 年第四季待售新成屋新增至約 1.39 萬宅，年增幅 13.6%，待售新屋量減輕幅度最大的前三名行政區，分別為小港區、鹽埕區及鼓山區。其中，小港區從 2023 年第四季待售新成屋逾 500 宅，去化至 2024 年第四季庫存 355 宅，年減幅超過 3 成。

待售新屋量減輕幅度最大的前三名，分別為小港區、鹽埕區及鼓山區。(鉅亨網記者張欽發攝)

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，待售新成屋包含當期完工的新成屋，加上屋齡五年內未去化的庫存量，若區段具備人口成長與建設紅利，或價格親民帶動剛性需求，去化速度可相對加快。此外，若該期間新推案量基數少，沒有大量新成屋加入待售庫存，也是壓力減緩的原因之一。

‌



台灣房屋高雄新站加盟店店東楊秉瑞表示，去化力排名冠亞軍的小港區及鹽埕區，都屬於生活機能成熟的舊市區，由於區段開發飽和，老屋比新屋多，因此只要一有新案進駐，多吸引習慣生活圈的在地換屋族汰舊換新，新屋買氣表現都不俗。

楊秉瑞表示，以小港區漢民商圈來說，區段商家林立，並有小港市立醫院與捷運小港站機能，且彙集漢民國小、中山國中及小港高中學區完整，整體生活機能優渥成熟，成為建商推案主力區，近年陸續有不少新案進駐，5 年內新大樓包括「錢進高雄 2」、「利威康莊大道」等案，約有近 400 戶供給量能，同時，小港新屋房價水位仍有 2 字頭，相比鄰近的前鎮、苓雅來得親民，加上區段具有中鋼及臨海產業園區就業客群，支撐剛需買氣，新屋去化速度相對較快。