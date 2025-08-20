〈房產〉新北新待售屋量成六都之最 這幾區去化量放緩

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-08-20 11:34

限貸令後房市買氣踩煞車，市場待售量增，房仲業者以內政部待售新成屋統計資料，屋齡 5 年內的待售物件，2024 年第四季六都以新北市存量最多，達 20542 宅，新北市各區中，待售新成屋存量最多的是板橋，去年第四季有 3526 宅，不過半年間增加幅度最多的區域為鶯歌區 47%，其次為新店區、三重區，都在下半年分別增加了超過 200 間待售新屋，也意味著「蓋的速度大於賣的速度」。

新北新待售屋量成六都之最，新店、三重及鶯歌區去化量放緩。(鉅亨網記者張欽發攝)

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，去年下半年信用管制趨嚴，首當其衝的是即將交屋的預售屋，以及將辦理貸款的成屋，在貸款不足、買氣漸緩的情況下，影響交屋時程和意願；反之，若區域本身的價格支撐性高，案量求過於供，或是房價屬於青年友善，比較容易在觀望氛圍下順利去化。

張旭嵐指出，鶯歌新屋賣得慢，歸因於「供給快速成長，但需求有限」。捷運三鶯線動工，帶來話題和利多，因此建商積極推案，不過當地自住買盤以區域內的剛性需求為主，外來人口導入不足，且鶯歌的生活圈鄰近桃園，也容易產生比價效益，導致去化速度有限。不過隨著三鶯線即將年底通車，通車前有機會陸續消化一些案量。

新店、三重都屬於新北「價格高、供給多」的區域。新店的供給，多為央北重劃區新案與市區老屋重建案，由於新店以在地軍公教及北市外溢買盤為主，購買力相對穩定，因此相較於其他地區，新店的產品規格較高、坪數規劃偏中大，客層集中於中產階層與高資產族，但在限貸令與高利率環境下，換屋族也轉趨保守，讓首購族與換屋族都出現「寧願再等等」的心態；而三重仁義、二重重劃區大量新建案同時釋出，短期供給集中，不少新案單價站上 7、8 字頭，市場也因供給明顯放大導致待售餘屋量走揚。

另外一方面，新北市 2024 下半年去化速度比新增速度更快的則是中和區，第四 季比第二季減少 198 宅，總待售量減幅達 13%，其次的八里區和土城區，也都有約 1 成的減幅，皆屬於有效去化待售物件的區域。