川普、澤倫斯基會晤亮點一次看！澤倫斯基著「正裝」頻致謝、烏克蘭安全承諾未明

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-19 09:30

美國總統川普週一（18 日）在白宮召集歐洲各國領袖與烏克蘭總統澤倫斯基舉行會議，討論結束俄羅斯與烏克蘭戰爭的途徑。

澤倫斯基著「正裝」頻致謝、烏克蘭安全承諾未明。(圖：REUTERS/TPG)

以下是《路透》對本次會談的重點整理。

會談氣氛融洽，但無實質進展

為了這場非比尋常的會議，週一，七位歐洲國家領袖、烏克蘭總統、他們的車隊、數十名川普政府官員以及超過百名記者湧入白宮。

值得注意的是，這次會談中，川普和澤倫斯基非但沒有達成和平協議，也沒有像二月那次會議一樣陷入激烈爭吵。

《路透》指出，澤倫斯基顯然汲取了二月會議被批評外貌與態度的教訓，這次他改變了穿著，並多次向川普表達感謝。相較之下，川普也顯得比以往更加讚賞他。

然而，儘管川普承諾在達成假設性的和平協議後，將會協助烏克蘭維護安全，但在土地交換、安全保障或制裁等問題上，各方立場並未出現實質性改變。

會談結束時，川普僅承諾將與俄羅斯總統普丁舉行會晤，以處理尚待解決的眾多議題。

澤倫斯基一再致謝川普

基於二月時，美國副總統范斯指責澤倫斯基對美國的支持不知感恩，使澤倫斯基在週一的會談中特別注意了這個問題。

在橢圓形辦公室的開場致詞中，澤倫斯基光是「謝謝」就說了八次，而且大多是感謝川普。

澤倫斯基說：「非常感謝您，川普總統，感謝您的關注。非常感謝您為制止殺戮和這場戰爭所做的努力，個人的努力。謝謝您。」

他甚至還感謝了美國第一夫人，因為她曾致函普丁，關注在烏克蘭被綁架的兒童。此外，他也感謝與會的英國、法國、德國等所有支持烏克蘭的夥伴。

相較於二月那次會議，范斯這次在會議中大部分時間都保持沉默。

澤倫斯基「戰鬥正式」著裝風格

與此同時，澤倫斯基的著裝也成為話題。他選擇了一套「戰鬥正式」風格的黑色夾克，介於西裝與軍裝之間，被視為對川普先前因他未穿西裝不滿的回應。

一位歐洲外交官將澤倫斯基的著裝形容為「幾乎是西裝」。他的黑色夾克有著小翻領和斜紋胸袋，但沒有打領帶。

這種服裝細節之所以重要，是因為川普曾對澤倫斯基二月會面時未穿西裝感到不高興。不過，澤倫斯基這次顯然通過了時尚考驗。

當一位記者在橢圓形辦公室稱讚澤倫斯基看起來「很棒」時，川普也插話表示贊同，並告訴記者：「我也說了同樣的話。」

停火協議意見分歧

在這次的會晤中，包括澤倫斯基在內的歐洲領導人，都小心翼翼地掩蓋他們與川普之間的政策分歧，發言模糊並對川普大加讚揚。然而，在停火問題上，分歧仍然存在。

德國總理默茨在各國領袖和媒體面前表示，他希望普丁能同意停火。

長期以來，川普一直推動烏克蘭停火，但在上週於阿拉斯加會見普丁後，他基本上放棄了這個目標，此舉被廣泛視為烏克蘭的外交挫敗。川普現在表示，他樂於直接推動達成和平協議。

但默茨說：「老實說，我們都希望看到停火。我無法想像下次會議可以在沒有停火的情況下舉行，所以讓我們朝著這個方向努力。」

川普則反駁，他曾在許多衝突中未先達成停火就解決了問題。

誰的軍隊會駐守烏克蘭？

本次峰會最大的疑問之一是，美國將如何確保未來俄烏協議的落實。

然而，川普並未承諾派遣美軍「實地駐守」來保障烏克蘭的安全，反映了美國不願捲入軍事衝突或與核武大國正面對抗的立場。

相反，川普承諾將出售武器，並保證美國企業將在烏克蘭經商，但烏克蘭人認為這遠不及安全保障。歐洲各國則正在為由其部隊支援的維和任務做準備。

然而，當被明確問及美國對烏克蘭的安全保障是否可能包括美軍駐紮時，川普沒有排除這種可能性，但他僅暗示或許很快就會公布相關計畫。

川普表示：「我們或許會在今天稍晚告訴你們。」他還說，歐洲是「第一道防線」，但「我們會參與其中」。

俄烏戰爭下一步怎麼走？

川普表示他將致電普丁，並安排一場與烏克蘭的三方會談，時間與地點待定。

儘管私下有所疑慮，與會領袖們仍同意，這樣的一場會談是合乎邏輯的下一步。然而，《路透》認為，前方的道路比川普及其盟友所說的要複雜得多。

首先，俄羅斯過去曾延遲並阻撓與烏克蘭的高級別會談，目前尚不清楚普丁是否真的會與他常稱之為非法領袖的澤倫斯基坐下來會談。

此外，這種元首級別的會談能在多大程度上推進和平進程，也還不明朗。俄羅斯和烏克蘭之間的鴻溝巨大。

俄羅斯週一表示，北約部隊駐紮烏克蘭是不可接受的，而烏克蘭很難接受這一立場。