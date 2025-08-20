鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-20 08:22

‌



美國總統川普週二（19 日）表示，他已經排除派遣美軍進駐烏克蘭的可能性，但表示美國可能會提供空中支援，作為結束俄羅斯在烏克蘭戰爭的一部分。

川普：可能為烏克蘭提供空中支援 但美軍不會進駐烏克蘭。(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》報導，川普在接受《福斯新聞》訪問時指出，在安全問題上，歐洲國家願意為烏克蘭派遣地面部隊，而「美國願意提供協助，尤其是可能透過空中支援。」

‌



白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）隨後也證實，美國的空中支援確實是「一種選項，也是一種可能性」，但與川普相同，她並未提供具體細節。

萊維特進一步表示：「川普已明確指出，美軍不會在烏克蘭部署地面部隊，但我們可以協助協調，或許還可以為我們的歐洲盟友提供其他安全保障。」

在川普與烏克蘭總統澤倫斯基於週一會晤後，隨著美國及其盟友準備商定對烏克蘭的軍事支持可能包括哪些內容，通往和平的道路依然充滿不確定性。

與此同時，週一俄羅斯對烏克蘭發動一個多月以來最大規模的空襲，共出動 270 架無人機與 10 枚導彈。烏克蘭空軍表示，這次攻擊導致中部波塔瓦地區能源設施起火，該地區擁有烏克蘭唯一的煉油廠。