鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-19 13:39

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基及七位歐洲領袖，週一（18 日）在白宮準備閉門會議時，川普被一支未關閉的麥克風捕捉到與馬克宏的私下對話，引發國際媒體熱議。

麥克風沒關！川普曝普丁「想為他」達成協議。(圖：REUTERS/TPG)

根據《紐約郵報》報導，川普對法國總統馬克宏悄聲表示：「我認為他（俄羅斯總統普丁）想為我達成協議，你明白嗎？聽起來很瘋狂。」

《紐約郵報》認為，這番話揭示川普對日前在阿拉斯加與普丁會晤後的看法，暗示普丁想取悅他，作出讓步。

在與普丁會談後，川普與美國特使威特科夫（Steve Witkoff）皆表示，普丁在會談中已同意，若俄羅斯違反潛在的和平協議條款，美國及北約部隊將能介入協防烏克蘭。

威特科夫更指出：「我們算是獲得了一個協議，美國能提供類似北約第五條的保護，這是我們第一次聽到俄羅斯作出這樣的同意。」

北約秘書長呂特（Mark Rutte）週一對此表示肯定，稱美國與歐洲夥伴共同承擔安全保障是一大突破，並感謝川普在推動烏克蘭安全上的努力。

然而，隨著歐洲領袖的讚許傳至莫斯科，克里姆林宮迅速澄清。俄羅斯外交部透過國營媒體《俄新社》聲明，重申俄方「堅決反對任何涉及北約部隊出現在烏克蘭的情境」。

不過，至今，普丁本人尚未就此發表公開聲明。

川普透露，在與澤倫斯基會後，他已致電普丁，著手安排普丁與澤倫斯基的雙邊會晤，隨後將再推動包含美國的三方會談。