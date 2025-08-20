鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-20 12:02

美國軍方與軍控專家指出，除了大規模提升傳統軍事火力外，中國也正迅速且持續地增強核武力量的規模與能力。

中國核武正快速擴張！美國警告2027年前攻台威脅。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，美國戰略司令部指揮官科頓（Anthony Cotton）將軍今年三月在國會表示，中國領導人習近平下令中國軍隊在 2027 年前具備攻占台灣的能力，這推動了中國核武建設，涵蓋陸、海、空三域的核武發射能力。

在 2023 年國防政策中，中國再次承諾，在任何情況下都不會首先使用核武器，包括不會對非核武國家使用或威脅使用核武器。

中國國防部回應媒體詢問時指出：「核戰爭不可勝利，亦不可發動」，並強調中國堅持「自衛核戰略及奉行不先使用核武的政策」。

然而，美國五角大廈在年度中國軍力報告中指出，儘管中國公開立場強調不首先使用核武，但其戰略可能包括在傳統攻擊威脅到核力量生存性、指揮控制或核打擊等效應時，考慮核武「首用」。

報告還指出，如果台灣戰役中的常規軍事失利「嚴重威脅」中共政權的生存，北京也可能考慮核武首用。

對此，中國國防部則回應稱，反對「任何試圖渲染所謂『中國核威脅』、抹黑中國、誤導國際社會的行為」。

中國核武現況與未來規劃

根據芝加哥非營利組織《原子科學家公報》，中國核武庫擴張與現代化速度超越其他任何核武國家，現有核彈頭約 600 枚。

公報稱，中國正在建設約 350 個新導彈發射井以及數個新基地以部署公路機動發射器。

該組織估計，中國人民解放軍現有約 712 座陸基導彈發射器，但並非全數用於核武。不過，在這些發射裝置中，有 462 個可以裝載「能打到美國本土」的飛彈。

公報指出，中國解放軍許多發射器是針對區域目標的短程導彈，但大多未指定為核打擊使用。