鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-19 08:50

美國總統川普週一（18 日）在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基會晤時承諾，美國將在任何結束俄烏戰爭的協議中，協助保障烏克蘭安全。然而，目前川普的承諾細節仍不清楚。

川普白宮會澤倫斯基！承諾保障烏克蘭安全、歐洲要求先停火。(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》報導，這場「非比尋常」的白宮峰會，舉行於川普甫與俄羅斯總統普丁在阿拉斯加會晤之後，並邀集多位歐洲盟友參與。

儘管川普承諾支持烏克蘭安全，但和平協議看似仍遙不可及。在會談前，俄羅斯外交部明確表示拒絕北約部隊介入維和，為川普的安全承諾增添變數。

川普與澤倫斯基皆表示，希望這次峰會能成為未來三方談判的鋪路石。不過，克里姆林宮尚未公開同意參與。

川普隨後在社群平台透露，他已致電普丁，並著手安排普丁與澤倫斯基的直接會晤，隨後再舉行三方峰會。根據歐洲代表的說法，普丁建議先與澤倫斯基單獨會面，再推動更高層級的談判。

在會中，歐洲多國領袖也重申對烏克蘭的支持，並敦促川普在推動會談前，要求普丁先同意停火，否則任何談判都無法推進。

值得注意的是，川普在與普丁會晤後，已從先前支持「先停火、後談判」的立場，轉向更接近莫斯科所主張的「全面協議」路線。

德國總理梅茲（Friedrich Merz）直言：「我無法想像下一次會晤能在沒有停火的情況下舉行。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也強調，未來的和平談判必須納入歐洲：「當我們談論安全保障時，指的是整個歐洲大陸的安全。」

川普在會後記者會上表示，他「喜歡停火的概念」，但認為即使戰爭持續，雙方仍可同時推動和平協議。他說：「但從戰略上講，這可能對任何一方都不利。」