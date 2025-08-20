50%關稅清單暴增400項、閃亮金屬製品通通跑不掉 專家：物價恐雪上加霜

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-20 04:26

根據《CNBC》周二（19 日）的報導，川普政府悄悄將 50% 鋼鐵和鋁材關稅擴大至超過 400 個額外產品類別，大幅增加這項關稅措施的涵蓋範圍和影響，新關稅周一已生效。

川普政府擴大50%鋼鐵鋁材關稅至407個新產品類別，涵蓋多種含鋼鋁製品。(圖:Shutterstock)

專家估計，上述轉變將影響至少 3200 億美元進口商品並推升通膨，所新增的 407 個新產品類別，涵蓋滅火器、機械、建材和特殊化學品等產品，這些產品要麼含有鋼鐵或鋁材，要麼本身就是由這些材料製成。

Kuehne + Nagel International AG 海關副總裁 Brian Baldwin 在 LinkedIn 上說：「汽車零件、化學品、塑膠、家具零件——基本上，如果是閃亮的、金屬的，或與鋼鐵鋁材稍有關聯的，都可能在清單上。」

「這不只是另一項關稅——這是鋼鐵鋁材衍生品管制方式的策略轉變。」

涵蓋範圍大幅擴張

商務部周二表示，關稅延伸至 407 個新產品類別。該部工業與安全部副部長 Jeffrey Kessler 表示：「今天的行動擴大了鋼鐵鋁材關稅涵蓋範圍，並堵住規避漏洞，以支持美國鋼鐵鋁材產業持續復甦。」

不過商務部發布的清單只用海關代碼標示新納入的產品類型，沒有寫出產品實際名稱。例如，滅火器只被標示為「8424.10.0000」這個 10 位數代碼。這種格式讓一般人很難知道到底哪些產品受到影響。

經濟衝擊不容小覷

密西根州立大學供應鏈管理教授 Jason Miller 在 LinkedIn 上分析：「根據我的計算，以 2024 年進口商品價值來看，鋼鐵鋁材關稅現在影響至少 3200 億美元的進口商品。」

「這會讓本來就在漲的物價雪上加霜，7 月生產者物價指數（PPI）已經顯示國內廠商收費上升。」

川普一直靠特定產業關稅來推動貿易政策。6 月時，川普宣布對大多數國家的鋼鐵鋁材進口關稅加倍至 50%，讓依賴這些原料的企業和貿易夥伴人心惶惶。

早有預告

白宮表示，對更多產品課關稅「不意外」。白宮發言人 Kush Desai 說：「總統 2 月就要求建立新的鋼鐵鋁材產品納入程序。工業與安全局 4 月建立程序，企業 5 月中提交申請。」