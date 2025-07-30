鋼鋁關稅、數位稅成焦點 盧特尼克：美歐仍有諸多貿易議題待談

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-30 00:49

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根據《CNBC》周二 (29 日) 報導，美國商務部長盧特尼克表示，美歐貿易協議談判遠未結束，鋼鋁關稅、數位服務稅等關鍵議題仍待解決。他直言「還有大量討價還價的工作要做」。

美國商務部長盧特尼克表示，美歐貿易談判仍有許多議題待解決。(圖:Shutterstock)

盧特尼克周二接受《CNBC》專訪時透露，歐盟執委會貿易官員當天上午主動致電，討論數位服務稅等議題。「對我們科技公司的攻擊問題會列入談判桌上」，他說。此外，本次沒有在 15% 關稅範圍中的鋼鋁關稅也是後續談判的重點。

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協議細節存諸多變數

川普與歐盟執委會主席馮德萊恩周末敲定的框架協議規定，根據協議，美國對多數歐盟商品課徵 15% 關稅，而歐盟則將對美國商品的平均關稅調降至 1% 以下，同時承諾採購 7500 億美元美國能源並投資 6000 億美元。

這項協議雖降低貿易戰風險，避免全球經濟遭受重創，但投資人與歐盟官員對條款內容及跨大西洋關係穩定性仍有疑慮。

目前關稅高達 50% 的歐盟金屬出口問題懸而未決。據官員透露，歐盟正爭取建立配額制度，讓部分金屬商品享有較低關稅。葡萄酒、烈酒等產品能否豁免 15% 稅率，談判仍在進行。

能源採購目標遭質疑

最受關注的是歐盟能源採購承諾的可行性。7500 億美元的 3 年採購目標，相較於去年不到 800 億美元的實際進口額，成長幅度驚人。