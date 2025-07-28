鉅亨網編輯林羿君 2025-07-28 10:09

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美國總統川普和歐盟委員會主席馮德萊恩似乎在新貿易協議的一些關鍵細節上存在分歧，凸顯在將該協議變為現實時可能面臨的困難。

美歐剛達協議即爆分歧 藥品、鋼鋁關稅各說各話。(圖：REUTERS/TPG)

歐盟表示，將接受幾乎所有輸美產品徵收 15% 的關稅。川普對記者表示，歐盟也同意「開放其成員國，實現零關稅貿易」。

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川普 27 日會見馮德萊恩後表示，該協議將不包括藥品，這是談判中的爭議點，這似乎暗示藥品將被徵收更高的關稅。

在另一場新聞發布會上，馮德萊恩表示：「歐盟同意藥品的關稅為 15%。」但她補充說：「至於日後美國總統所作的任何決定，那是另一回事。」

美國高級官員隨後表示，雙方已同意對歐盟的藥品出口徵收 15% 的關稅。官員還說，針對藥品的《232 條款》調查仍將在未來三週內進行，但歐盟的關稅水平將維持在 15%。

美國已展開調查，評估進口某些產品（如航太與半導體）是否對國家安全構成威脅，這可能導致某些產業面臨額外關稅。

貿易協議通常需要數年談判，且往往長達數千頁。美歐 27 日達成的初步協議談判始於 4 月，但具體細節似乎仍相當有限。

歐盟與美國在另一個爭議產業上也存在分歧。川普表示對鋼鐵和鋁的 50% 關稅「將維持不變」，而馮德萊恩則表示金屬「關稅將會降低，並將實施配額制度」。

根據美國高級官員表示，該協議不涵蓋歐盟的鋼鐵和鋁出口，這些產品仍將被課以 50% 的關稅。至於航太產品的關稅，目前將維持 0%，等待《232 條款》調查的結果。

馮德萊恩主張，她為大西洋兩岸的企業爭取到確定性與穩定性。然而，歐盟與美國能否解決所有尚待處理的重大爭議問題，仍遠未明朗。