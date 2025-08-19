史上第一次！去年中國電動車產業鏈海外投資約160億美元 首次超越國內

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-19 12:10

中國電動車產業鏈的全球佈局正迎來關鍵分水嶺，根據榮鼎諮詢 (Rhodium Group) 周一 (18 日) 發布的研究報告，去年中國電動車供應鏈企業海外投資約 160 億美元，略超過在中國國內 150 億美元投資額，打破多年來約 80% 投資額集中在國內的格局。

（圖：Shutterstock）

這一轉變由多方面因素推動。中國國內車市競爭激烈，產能過剩與持久價格戰嚴重壓縮產業鏈各環節利潤空間。

同時，為規避關稅以及滿足海外客戶在地化生產要求，在海外建廠成為中國企業的策略選擇。榮鼎集團資深研究分析師 Armand Meyer 指出，海外投資超過在中國國內投資，除反映中國市場飽和外，也凸顯海外擴張有更高回報的戰略吸引力。

電池製造商成為出海浪潮的領導者。約四分之三的海外投資來自動力電池製造商，以應對高昂運輸成本和本地化供應需求。

全球最大電動車電池製造商寧德時代今年 6 月表示，要將海外擴張列為第一優先，遠景能源和國軒高科等也追隨大客戶在海外佈局。

比亞迪也已經在巴西和泰國設廠，也打算在土耳其和印尼建設新設施，奇瑞汽車亦承諾投資 10 億美元在土耳其建造電動車工廠。

然而，海外項目面臨諸多挑戰。海外專案成本更高、建設週期更長、監管和政治風險更大。

中國電池工廠從宣佈到開工通常需要 3 個月至 12 個月，海外則需時 10 個月至 24 個月，部分工程因外部風險擱淺。