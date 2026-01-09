鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-09 14:10

高盛近日基於 5 日至 6 日舉辦的「中國汽車 2026 年管理層展望系列會議」內容出具研報指出，中國汽車業對 2026 年發展呈現四大核心趨勢：行業總量預期保守、企業自身增長目標積極、新車型競爭加劇、產業鏈利潤空間承壓。

喊進比亞迪、小鵬！高盛：中國車廠謹慎看待2026年市場 加速「出海」應對利潤壓力（圖：Shutterstock）

報告顯示，與會的中國六家整車製造商 (OEM) 及產業鏈企業普遍對今年中國乘用車零售銷售持謹慎態度，預計年增率介於 - 5% 至 1%。

‌



儘管「以舊換新」補貼政策延續，但今年消費品補貼總額料將降至 2500 億元 (人民幣，下同)，較先前小幅縮減。

在此背景下，中國車廠對自身銷量成長仍抱有信心，六家 OEM 均預計 2026 年銷量增幅達 11%-68%，主要透過海外市場擴張實現，多家企業海外銷量目標增幅高達 19%-108%，顯著高於中國市場近乎持平的預期。

海外佈局成為中國車廠共識。管理階層明確表示，將加速國際化，包括推出適配海外需求的專屬車款、建置本地銷售與服務網路。

長城汽車表示，除泰國市場外，其他海外市場目前價格競爭尚不激烈，有拓展空間。

新車投放節奏同步加快。高盛預估今年中國車市將推出 119 款新車型，其中高階 / 豪華車 (30 萬元以上) 車款從去年的 22 款增加至 36 款，競爭最激烈的價位帶將從 2025 年的 10 萬 - 15 萬元上移至 25 萬 - 30 萬元區間，這項變化反映出車廠對中高端市場的競爭白熱化。