大摩：多重利多加持下 中國資產市場上攻動能有望延續

中國股市今 (19) 日持續走漲，上證指數半日小漲 0.3%，滬深兩市半日成交額 1.64 兆人民幣，較昨日量縮 787 億，專家最新指出，在弱勢美元等多重利多因素加持下，A 股市場上攻動能有望延續。

摩根士丹利 (下稱大摩)(MS-US)中國首席股票策略師王瀅上周五 (15 日) 在受訪時透露，該機構自去年下半年起持續關注中國股市生態改善，今年 2 月正式將中國市場在新興市場配置評級上調。這項判決是基於弱勢美元周期下人民幣資產吸引力提升的預判。

王瀅分析指出，隨著聯準會 (Fed) 貨幣政策轉向，未來 1 到 2 年美元走弱趨勢明顯，人民幣兌美元有望小幅升值，歷史數據顯示該階段全球資金將更青睞人民幣計價資產。

在具體市場配置方面，王瀅團隊自 6 月起調整策略，建議將中國股票組合更多向 A 股傾斜，核心邏輯在於相較港股，A 股對地緣政治風險的敏感度較低，且目前新消費性個股的限售股解禁壓力主要集中在港股市場。

不過她強調，若後續中美關稅問題取得突破性進展、國內政策訊號進一步明朗，港股可望重拾上半年漲勢。「香港市場穩定可期，上半年上行情可能延續。」

回顧上半年全球資本市場表現，中國股市呈現顯著結構特性。恒生指數年初至今領漲全球主要股指，而 A 股自 6 月起加速補漲。

王瀅特別指出，中國在 AI、高端製造及電動車電池等領域的突破性進展，正持續提升全球投資者對中國資產的認知度與配置需求。這些創新成果不僅強化了「中國智造」的國際競爭力，更為中長期資本流入奠定基礎。當前全球資金對中國股市配置比例仍處於歷史低點，隨著中國經濟基本面企穩及科技創新能力獲國際認可，增量資金流入趨勢不可逆轉。

在資產配置建議方面，王瀅團隊維持債券與信貸資產超配評級，認為降息週期將顯著提升固定收益類產品價格支撐力，股票資產建議整體平配，但重點超配美股市場。

針對中國市場，王瀅團隊 5 月設定的基準目標價位顯示恒生指數 27800 點、滬深 300 指數 4000 點已基本實現，當前市場正朝樂觀情景下的恒指 28000 點、滬深 300 指數 4700 點邁進，而達成此目標需滿足兩大條件，分別是中美貿易關稅政策明朗化以避免出口衝擊，以及企業獲利持續改善，甚至超預期成長。

值得注意的是，中國自由流動指數 6 月首次轉正，加上 10 年期公債殖利率維持低位，共同推動資金遷移至權益資產。儘管兩融餘額重返 2 兆元引發關注，但王瀅指出，目前融資交易佔比不到 5%，顯著低於 2015 年逾 10% 的風險門檻，槓桿風險整體可控。

投資機會上，王瀅重點推薦 AI 及高分紅板塊，王瀅團隊觀測到全球投資人正重新評估中國科研實力，尤其在邊緣運算等應用領域，中國企業憑藉行動端落地優勢形成差異化競爭力。

同時，高股息資產能有效對沖市場波動，建議作為組合穩定器配置。數據顯示，今年前 7 月南向資金淨流入已突破 1100 億美元，超過去年全年總額，持續為港股市場提供流動性支撐。