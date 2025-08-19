鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-08-19 12:12

‌



DIGITIMES 觀察，四大 CSP(雲端服務供應商) 包含亞馬遜 (AMZN-US)、Alphabet、微軟 (MSFT-US) 及 Meta(META-US) 看好未來 AI 商機，今年上半年四大 CSP 資本支出達 1715 億美元，並同步上修全年合計資本支出達 3500 億美元，年增逾 4 成。

AI帶動四大CSP今年資本支出突破3500億美元，年增逾4成。(圖：shutterstock)

亞馬遜、 Alphabet 及微軟旗下雲端事業第一季合計達 683 億美元，第二季達 744 億美元，第二季營收年增 23%，為近 8 季新高，顯示生成式 AI 服務帶動雲端事業加速。DIGITIMES 分析師陳冠榮表示，隨著新算力服務發表、新資料中心陸續完工商用，有望帶動亞馬遜、 Alphabet 及微軟營收逐步成長。

‌



此外，亞馬遜、 Alphabet、微軟與 Meta 今年第一季包含租賃在內的總資本支出為 765 億美元，第二季則為 950 億美元。其中，亞馬遜、 Alphabet 及 Meta 持續擴大資本支出金額，年增達 70% 以上，不過微軟因基期過高，年增降為 27%。

四大 CSP 持續上修今年全年資本支出金額，預計四大 CSP 合計資本支出金額從 3150 至 3200 億美元，調整為 3510 至 3570 億美元，年增逾 4 成，同時也計畫在 2026 年擴大投資規模，以滿足 AI 市場所需。

陳冠榮表示，四大 CSP 擴大投資與累積折舊費用的財務壓力升溫，預期四大 CSP 將轉變為穩健投資的立場，因此 2025 至 2026 年投資金額成長幅度將下降，但仍維持高檔水平，可望延續全球 AI 硬體供應鏈的營收成長動力。