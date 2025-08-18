澤倫斯基抵達華府 白宮公布「川澤會」日程表

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-08-18 12:51

烏克蘭總統澤倫斯基在美東時間周日（17 日）晚飛抵美國華盛頓，美國總統川普將於美東時間周一下午先與澤倫斯基會晤，美國副總統范斯也會出席，隨後再與歐洲領袖舉行更大範圍會議。

烏克蘭總統澤倫斯基。（圖：Shutterstock）

川普周一下午將先與澤倫斯基見面，再與到訪的歐盟執委會主席馮德萊恩、法國總統馬克宏、德國總理梅爾茨、英國首相施凱爾、義大利總理梅洛尼、北約（NATO）秘書長呂特舉行更大範圍會議，討論烏克蘭戰爭。

根據白宮方面最新公布的日程安排，美東時間周一下午 1 時 15 分（台灣時間周二凌晨 1 時 15 分），川普將在白宮見澤倫斯基。當天下午 3 時（台灣時間周二凌晨 3 時），川普將出席與歐洲領導人舉行的多邊會議。

川普周日稍早在社交平台上發帖，稱「烏克蘭總統澤倫斯基如果願意的話，幾乎能立即結束與俄羅斯的戰爭。他也可以繼續戰鬥」。

川普聲稱，烏克蘭收不回克里米亞，也無法加入北約（NATO），「有些事，永遠不會改變」。