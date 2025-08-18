鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-18 12:00

‌



美國總統川普週日（17 日）指出，結束俄羅斯與烏克蘭之間戰爭的責任應由烏克蘭總統澤倫斯基承擔。在 Truth Social 的貼文中，川普表示：「澤倫斯基如果願意，幾乎可以立即結束與俄羅斯的戰爭，或者他也可以繼續戰鬥。」

川普再施壓澤倫斯基：立即結束與俄羅斯的戰爭或繼續戰鬥。(圖：Shutterstock)

在發文中，川普還強調：「記住這場戰爭是如何開始的。不要回到歐巴馬時期讓克里米亞（12 年前，未開一槍就被占領），烏克蘭也不能加入北約。有些事情永遠不會改變。」

‌



《CNBC》指出，川普此言論與俄羅斯要求國際承認其對克里米亞的吞併、並排除烏克蘭加入北約的立場相呼應。

2014 年，俄羅斯佔領烏克蘭克里米亞半島，並支持東部地區的分離主義勢力，此舉遭國際社會廣泛譴責。隨後，俄羅斯於 2022 年 2 月發動全面入侵烏克蘭，加劇了烏克蘭戰爭的緊張局勢。

川普將於美國時間週一（18 日）在華盛頓會晤澤倫斯基及多位歐洲領袖。此行緊接著川普上週五（15 日）與俄羅斯總統普丁在阿拉斯加舉行三小時會談，雖未達成停火協議，但雙方均形容會談「富有成果」。

川普與普丁皆稱會談「富有成果」。(圖：REUTERS/TPG)

據報導，川普曾在與普丁會談後向澤倫斯基轉述，俄羅斯提議凍結烏克蘭大部分前線，以換取基輔從頓涅茨克與盧甘斯克東部地區撤軍。

然而，澤倫斯基在峰會前已拒絕該提案，認為此舉將剝奪烏克蘭重要防禦陣地，並可能讓莫斯科對烏克蘭發起更多攻勢。目前，烏克蘭控制頓涅茨克約四分之一地區，包括所謂的「堡壘帶」城市。

在與普丁會晤後接受《福斯新聞》採訪時，川普敦促澤倫斯基達成協議，結束烏克蘭戰爭。他直指：「俄羅斯是一個非常強大的國家，而烏克蘭不是。」