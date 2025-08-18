歐盟領袖齊聚華府挺澤倫斯基 爭取川普支持三大目標

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-18 20:43

據《CNBC》報導，多位歐洲領袖周一 (17 日) 與烏克蘭總統澤倫斯基共赴華府會見美國總統川普，希望爭取華府對烏克蘭的支持。據悉，歐盟設定三大目標包含：確保烏克蘭獲得安全保障、停止殺戮，以及促成川普、普丁與澤倫斯基三方會談。

烏克蘭總統澤倫斯基與歐洲領導人周一將會見川普，爭取美方對烏克蘭的安全保障支持。(圖:Shutterstock)

周五的雙普阿拉斯加峰會結束後，歐洲擔心川普可能軟化對俄國制裁的立場，並推動烏克蘭永久和平協議，而非初步停火，此種做法被視為更符合莫斯科的立場。

此次拜會，出席者包含與川普教好的義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）和芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）。

烏國安全保障是重點

一位不願具名的歐盟高級外交官周日告訴《CNBC》：「目標是支持澤倫斯基，想法是確保川普與歐洲有相同目標。」這包含：安全保障、停止殺戮和進行三邊會議。」

面對戰爭結束但基輔無法加入北約的情況，烏克蘭堅持要有安全保證，降低其領土遭受進一步攻擊和入侵的可能性。

根據美國特使 Steve Witkoff 的說法，普丁同意允許歐洲和美國向烏克蘭提供此類戰後安全保障，這可被形容為類似北約聯盟第 5 條的保護——該條款規定對一個成員的攻擊就是對所有成員的攻擊。

不過一位要求匿名的歐盟官員指出：「類似北約第 5 條的烏克蘭安全保障很好，但實際上將包含什麼尚不清楚。」

前美國外交官 James Bindenagel 則表示，這些安全保障將允許西方但非北約部隊駐紮烏克蘭，「有能力反擊任何違反停火的行為。」

川普要普丁停止殺戮

據報導，普丁要求烏克蘭從東部的頓涅茨克和盧甘斯克地區撤軍，並補充說莫斯科可以凍結南部赫爾松和札波羅熱地區的前線。

然而，以領土讓步換取結束戰爭的承諾，長期以來一直是基輔的禁區，澤倫斯基上周表示，這種投降將成為俄國未來新攻勢的「跳板」。

「只要烏克蘭的流血衝突持續，歐洲將維持對俄國的外交、經濟的施壓。」歐盟執委會主席馮德萊恩周日聲明中表示，歐盟將「繼續加強制裁」，並正推進準備在 9 月初提出第 19 套措施。

川普、普丁與澤倫斯基三方會談的可能性

歐洲周一希望達成的另一個目標是獲得白宮支持舉行川普和普丁會面，但也要讓澤倫斯基參與談判桌。

「這是充滿挑戰的時代；只有烏克蘭能選擇自己的命運，」馮德萊恩週日表示。