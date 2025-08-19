鉅亨網編譯段智恆 2025-08-19 02:30

Strategy鬆綁股票發行規則 比特幣大戶融資壓力浮現(圖：REUTERS/TPG)

7 月底，Strategy 曾向投資人保證，除非用於支付債務利息或優先股股息，否則不會在公司股價低於其比特幣持倉價值 2.5 倍時發行新股。這個指標被塞勒稱為「mNAV 溢價」，長期以來是該公司籌資的利器，因為它能以高估值募資，再用折扣效果買進比特幣。

然而，該公司周一最新公告顯示，若「被認為有利於公司」，即使跌破該門檻，也將容許發行股票。Clear Street 分析師 Brian Dobson 指出：「這樣的額外語句讓公司在發行普通股上有更多彈性，也能更積極進場買入比特幣。」

過去幾周，Strategy 的購幣步調已明顯放緩。根據公司數據，截至 8 月 17 日的 7 天內僅買進 430 枚比特幣，價值約 5,140 萬美元，前一周則增持 155 枚。目前持倉總規模約 7,200 億美元。

儘管如此，公司股價卻明顯落後比特幣走勢。自 11 月 20 日創下歷史新高以來，Strategy 股價已下跌 22%，同期比特幣則上漲約 23%。這種背離也引來空頭，包括知名放空者 Jim Chanos，質疑公司推出的四檔優先股是否真能填補因減少普通股融資而出現的缺口。

投資人信心似乎也在下滑。隨著 ETF 與一批效仿 Strategy 的「加密金庫公司」瓜分資金，Strategy 股票相對於比特幣的估值溢價逐漸壓縮。

截稿前，Strategy 尚未就相關評論做出回應。

自 2020 年起，塞勒將公司從一家鮮為人知的軟體商，轉型為美國市場最活躍的比特幣概念股之一。他曾在牛市中享有高達 200% 的股價溢價，利用這個優勢募集數百億美元來買幣，實質上以折扣價擴張持倉。