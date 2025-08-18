鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-18 21:00

高盛分析師表示，疲軟的就業成長以及對就業數據進一步下調的擔憂，可能促使聯準會決策者重啟降息。

聯準會降息箭在弦上？高盛預計9月啟動降息周期

高盛在一份報告中指出，由於「經濟活動增長乏力，以及白宮縮減聯邦公務員規模和美國加強移民執法等特殊因素」，未來幾個月勞動力市場可能表現「平平」。

高盛分析師還強調，由關稅政策所引發的經濟不確定性，對企業招聘活動造成了負面影響。這些因素綜合起來，「應該會支持」高盛對於聯準會將會降息的預測。

基於上述對經濟情勢的判斷，高盛分析師預計，聯準會將在今年 9 月、10 月和 12 月各降息 25 個基點，並在明年繼續降息兩次。

他們同時也提出，如果失業率大幅上升，或者薪資數據惡化程度超出預期，則聯準會甚至有可能採取更大的 50 個基點降息。

近期公布的經濟數據似乎也為高盛的預測提供了佐證。最新數據顯示，美國上個月的就業成長顯著弱於預期，而 6 月和 5 月的總體就業人數也被大幅向下修正。儘管零售銷售強勁增長，生產者物價也意外大幅上揚，但與此同時，消費者物價指標卻相對溫和。

這些數據共同描繪出一幅複雜的經濟圖景：勞動市場可能正在放緩，同時存在一些由關稅驅動的通膨壓力，儘管這些壓力相對溫和。

在聯準會內部，對於是否降息的討論也日趨白熱化。在 7 月召開的上次政策會議上，聯準會雖然選擇將借貸成本維持在 4.25% 至 4.5% 的區間不變，但此次決策卻罕見地出現了兩位聯準會官員的異議，這在數十年來尚屬首次。聯準會理事華勒 (Christopher Waller) 和鮑曼 (Michelle Bowman) 都主張降息，他們認為降息對於支撐正在走軟的勞動市場是必要的。